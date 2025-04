Domenica delle Palme, le sante messe a Giovinazzo

IL PROGRAMMA A GIOVINAZZO

Giovinazzo festeggia oggi laprologo alla Settimana Santa ed una delle giornate centrali dell'anno liturgico per la Chiesa Cattolica.In tutte le parrocchie cittadine e nel Santuario del SS Crocifisso saranno celebrate le sante messe, precedute al mattino dalla benedizione dei ramoscelli di ulivo. Nella Domenica della Palme, va ricordato per i non credenti o per chi professa un'altra fede, la Chiesa di Roma commemora l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, dove fu accolto dalla folla che lo acclamava agitando rami di palma e stendendo mantelli sulla strada. Un passaggio che si ritrova in tutti e quattro i Vangeli canonici. È di fatto il momento che precederà la Passione e quindi la Morte e la Resurrezione di Cristo.Ore 10.00 - Benedizione dei ramoscelli d'ulivo sul sagrato della chiesa di Costantinopoli nell'omonima piazza e processione verso la Cattedrale.Ore 10.30 - Santa Messa.Ore 19.00 - Santa Messa.Ore 8.00 - Santa Messa.Ore 10.00 - Ritrovo in via Cappuccini, nei pressi del Calvario in piazzetta delle Rimembranze e benedizione dei ramoscelli d'ulivo. Quindi processione verso la parrocchia.Ore 10.30 - Santa Messa.Ore 19.00 - Santa Messa.Ore 8.30 - Santa Messa.Ore 10.30 - Benedizione dei ramoscelli d'ulivo in via Ricapito angolo via D'Azeglio. A seguire processione e Santa Messa.Ore 19.00 - Santa Messa.Ore 20.00 - Concerto "Stabat Mater" a cura della Polifonica di Molfetta diretta dal M° Pino Pappagallo.Ore 9.00 - Santa Messa.Ore 10.00 - Benedizione delle Palme nei pressi della chiesa detta del "Carminiello".Ore 10.30 - Santa Messa.Ore 19.00 - Santa Messa.Ore 8.30 - Santa Messa.Ore 10.00 - Benedizione ramoscelli d'ulivo ed a seguire Santa Messa.Ore 19.00 - Santa Messa.Ore 8.00 - Commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme con la benedizione delle Palme. A seguire Santa Messa.Ore 19.00 - Santa Mesa vespertina.