"Laudamus Te", concerto di Passione nella Parrocchia Sant'Agostino

Si terrà questa sera, 12 aprile, il concerto di Passione dal titolo "Laudamus Te" all'interno dellaAd esibirsi sarà il New Chorus diretto dal soprano Marzia Pedone. Con lei si esibiranno il mezzo soprano Marcella Minervini ed il pianista Emanuele Petruzzella curerà l'accompagnamento musicale. Presenta Graziella De Cillis.Si inizia alle ore 20.00 e l'ingresso è gratuito. Un altro appuntamento culturale per scandire il tempo penitenziale che porta alla Pasqua, un'altra occasione per ascoltare brani eseguiti con grande qualità tecnica, prima di immergersi definitivamente nelle atmosfere della Settimana Santa.