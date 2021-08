È partita nella giornata di lunedì 9 agosto l'installazione disui lungomari di Giovinazzo.La sostituzione ha preso il via da Levante, che sarà il primo tratto di litorale interessato dalla rimozione di quelle usurate da tempo e soprattutto salsedine. Al loro posto, sia come ringhiere protettive sia quali passamano nelle discese a mare, si stanno installando bastoni n acciaio inox 316L, «un materiale - ha ricordato il sindacoche garantisce durata e resistenza».Il cantiere si sposterà di giorno in giorno ed andrà avanti anche nelle prossime settimane. Saranno installati complessivamente«Si tratta di un materiale adatto al tipo di installazione - ha ricordato l'assessore ai Lavori Pubblici,- che garantisce standard di longevità elevati in rapporto all'usura dovuta non solo agli agenti atmosferici, ma soprattutto ai marosi. Va sottolineato - ha continuato - che abbiamo deciso di iniziare da Levante poiché è sembrata la parte più esposta all'azione erosiva del mare. Il cantiere si sposterà poi a Ponente e preannuncio che siamo in dirittura d'arrivo, c'è l'accordo quadro, per realizzare anche le passerelle per disabili. Infine - ha concluso Depalo - mi preme ricordare ai cittadini giovinazzesi che dopo la Villa Comunale, il centro storico e piazza Vittorio Emanuele II, anche i due lungomari saranno interessati da efficientamento energetico e cambierà ulteriormente il loro appeal su chi ci viene a far visita, senza dimenticare un forte risparmio per la nostra comunità in termini di consumi. Continua il lavoro per dare un nuovo volto alla città».