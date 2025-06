Restyling per la facciata della scuola "Buonarroti"

Sono in corso in questi giorni i lavori per la ristrutturazione e la nuova pitturazione della facciata della scuola secondaria di primo gradoOperai al lavoro sunella porzione di immobile di competenza comunale. La scuola, infatti, ha sede all'interno del plesso che ospita il Liceo "Spinelli", su cui ha invece competenza la Città Metropolitana di Bari.I lavori avranno un costo complessivo diper le casse comunali. Si tratta - ci hanno spiegato dall'assessorato ai Lavori Pubblici - di un intervento che ridarà luce agli ingressi laterali, in attesa che anche l'ente metropolitano metta a frutto i nuovi finanziamenti già intercettati per lo storico plesso di via De Gasperi.