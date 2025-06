Ringhiere arrugginite alla Trincea: insorgono i bagnanti

«Così qualcuno, prima o poi, si farà molto male. Come può essere che le ringhiere ed i passamano delle discese a mare in località Trincea siano tutte arrugginite e malandate?».L'interrogativo arriva da un gruppo di bagnanti terlizzesi che frequentano abitualmente quel tratto di costa giovinazzese a Ponente. Le foto sono eloquenti e raccontano di un'erosione costante da parte del mare. Ringhiere e passamano sono arrugginiti, alcuni si sono spezzati, un problema autentico per chi non più giovanissimo vuole scendere sulla costa (una costa su cui ci sarebbero da scrivere fiumi di inchiostro, che dà pochissimo ai turisti che vengono dal Nord o dall'estero).Abbiamo segnalato a nostra volta il tutto all'amministrazione comunale e da Palazzo di Città ci hanno risposto che sono in programma una serie di ulteriori interventi sui litorali, che interesseranno anche un ultimo tratto della pubblica illuminazione. Il punto resta sempre uno: i fondi da cui attingere quei soldi necessari, con poste ancora non stanziate.Per il momento, però, resta l'amarezza di molti bagnanti.