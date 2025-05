Forza Italia, Gaetano Depalo Responsabile pugliese Dipartimento Difesa

ha ricevuto nelle scorse ore un prestigioso incarico all'interno dell'organizzazione del suo partito.La segreteria pugliese diguidata dall'On. Mauro D'Attis, ha infatti nominato la squadra di responsabili regionali di dipartimento che sarà coordinata dall'On. Andrea Caroppo. Tra questi, il vicesindaco di Giovinazzo e segretario cittadino degli Azzurri è stato individuato per il Dipartimento Difesa.A diffondere la notizia, le consigliere comunali di Forza Giovinazzoche unitamente alla locale sezione di Forza Italia "esprimono i loro migliori auguri di buon lavoro al Vicesindaco Gaetano Depalo per la nomina a Responsabile Regionale del Dipartimento Difesa".Una nomina che suona come un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni e al tempo stesso un arruolamento in un momento in cui il centrodestra pugliese deve lavorare alle imminenti elezioni regionali per cercare un tutt'altro che facile successo dopo vent'anni di opposizione.