Luglio ricco di eventi, Piscitelli: «Tante iniziative animeranno ulteriormente Giovinazzo»

È un programma variegato e finalmente è stato spalmato lungo tutto il mese di luglio, evitando, tranne in rari casi, concomitanze che non fanno bene ad organizzatori e fruitori di eventi.Anche a lugliocolorerà con eventi culturali e sportivi di vario genere, un cartellone ben allestito dall'assessorato alla Cultura e Turismo guidato da«Sono soddisfatta per questo aspetto - ci ha detto - poiché permetterà a tanti di raggiungere la nostra cittadina in varie serate, anche in settimana. Anche luglio, come accaduto in giugno, garantisce un ricco programma di iniziative culturali che animeranno l'estate giovinazzese. C'è tanta musica, c'è sport, c'è pure cinema e sono programmate attività per i più piccoli - ha sottolinaeto Piscitelli -. Sono tutte ben distribuite in questo mese che ci porterà al "caldo" agosto, quando vivremo anche i festeggiamenti per la nostra Santa Patrona. Mi preme sottolineare - ha concluso l'assessora - tra gli altri appuntamenti imperdibili, che vivremo per la seconda volta a Giovinazzo una tappa di Porto Rubino, il festival musicale itinerante con artisti di fama nazionale. Un evento che posizionerà nuovamente la nostra città quale meta importante di grande richiamo turistico e culturale».Tutto il programma lo trovate cliccando sul nostro articolo