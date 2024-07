Tutti gli eventi di luglio dell'Estate Giovinazzese

Entra nel vivo il programma dell'comunemente dettoche sin dal mese di giugno ha avuto un succulento prologo con eventi quali Road to Battiti, Conversazioni dal mare, FestivalMar e Notte Bianca della Poesia.Qualche ora fa, la pagina Discover Giovinazzo ha pubblicato il programma completo del mese di luglio, che si preannuncia molto interessante e che riuscirà ad accontentare i palati più diversi.Di seguito pertanto il programma per non perdervi davvero nulla.Palazzo del Capitano"Gioca sano" - Serate di gioco ed intrattenimentoPiazze giovinazzesiGiochinatiuma cura de La plancia piena APSCittadella della Cultura - dalle 17.00 alle 19.00Corso base di tecnica presepiale della lavorazione dell'argillaa cura di AIAP GiovinazzoPiazza Meschino - ore 20.00Attività olistiche e wellness per il benessere psicofisico della personaa cura di ASD olistica SakiOratorio San Giovanni Paolo II - ore 18.00Touringamesa cura della Touring JuvenatiumChiesa Concattedrale e rettorie del centro storico"Tesori d'arte sacra" - visite guidatea cura del Museo Diocesano di MolfettaVedetta sul Mediterraneo - ore 19.30In ogni senso Festivala cura dell'associazione Traccepiazzale Aeronautica Militare - ore 19.30Festival "Del racconto, il Film" 2024a cura della soc. coop. I bambini di TruffautSala San Felice - dalle 19.00 alle 22.00Personale di pitturaa cura di Giuseppe Miglionicopiazza Vittorio Emanuele II e centro storico - dalle 19.00Giovinazzo Sport Nighta cura del Comitato Feste PatronaliSaggio di danza accademicoa cura di ASD Dance Team GiovinazzoCittadella della Cultura - dalle 9.00 alle 19.00Corso di modellazione della ceramica fredda e cera per miniaturea cura di AIAP GiovinazzoPartenza da Cala Porto - dalle 17.30 alle 19.30Giovinazzo dal gozzo - Visite guidate dal mareAss. Amici del GozzoBanchina di Ponente - Cala porto - ore 20.30Pirati. Porto Rubino - Festival della musica e del mareEsibizioni di Morgan, Piero Pelù, Nada, Renzo Rubino e La Sbandapiazzale Aeronautica Militare - ore 19.30Festival "Del racconto, il Film" 2024a cura della soc. coop. I bambini di TruffautParco Scianatico - dal pomeriggio a seraEstate al parco - The great Gig in the parka cura dell'ASD Polisportiva JuvenatiumVilla comunale "Palombella" - ore 20.00Giovinazzo in Musica 2024a cura dell'associazione culturale Musica e TradizioniPiazzale Leichardt - dalle 18.00La fabbrica delle storie - Notte bianca dei bambini e delle bambinea cura di Mary Poppins sasCittadella della CulturaLa natura in un abbraccioa cura dell'AIAP Giovinazzopiazza San Salvatore - ore 20.30Concerto spettacolo dedicato a Cesare Cremoninia cura dell'associazione Diambar Musicpiazza San Salvatore - ore 20.30Le ali del sorriso - serata dedicata ai grandi della musicaOratorio don Saverio Bavaro - ore 20.30Premiazione del X Concorso di Poesia dialettalea cura dell'Associazione Touring JuvenatiumParco Scianatico - dalle 18.00Estate al Parco - Torneo di boccea cura dell'ASD Polisportiva Juvenatium