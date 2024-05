Giovinazzo città della musica di qualità: l'intervista all'assessora Piscitelli

Elodie e Marco Mengoni da una parte, Madame dall'altra. Lo scorso anno Road to Battiti Live, kermesse organizzata dal Gruppo Norba, e Porto Rubino, hanno portato a Giovinazzo migliaia di fan. Esperienza gradita ad una parte consistente della popolazione residente e dal grande richiamo per tantissimi che a Giovinazzo sono giunti da tutta la Puglia.Città della musica, si scrisse e si disse nell'estate 2023, e quel concetto guida l'azione dell'amministrazione comunale ed in particolar modo quella dell'assessora alla Cultura e Turismo,Noi l'abbiamo sentita alla vigilia di tre mesi intensissimi che da anni caratterizzano fortemente la cittadina di Giovinazzo, epicentro della cultura e della musica nel Nord Barese.Esattamente. Tornano quest'anno importanti appuntamenti musicali a Giovinazzo, su cui si è inteso puntare in quanto eventi di richiamo, dalla grande capacità di promozione della città oltre che di qualità. Giovinazzo è diventata già lo scorso anno città della musica, con grandi artisti che si sono esibiti sulle sponde dell'Adriatico meridionale e per questo motivo, visti i risultati, abbiamo deciso di confermare tali eventi musicali. Questo infatti ci permette di fidelizzare il pubblico di riferimento e, come verificatosi lo scorso anno, attrarre nuovo pubblico.Road to Battiti e Porto Rubino, rispettivamente i prossimi 2 giugno e 17 luglio, confermano la scelta della città di Giovinazzo per esibizioni di musicisti di grande richiamo a livello nazionale. È stato possibile raggiungere questo risultato anche grazie al lavoro preparatorio svolto con gli organizzatori, ai rapporti di collaborazione instaurati, alla bellezza della nostra città che abbiamo potuto vedere tutti essere valorizzata quale sfondo di tali eventi e alla capacità dimostrata di essere in grado di gestire grandi eventi, circostanza questa niente affatto scontata.Road to Battiti, che quest'anno sarà trasmesso sulla rete ammiraglia di un grande gruppo italiano, oltre che su una rete importante del Sud Italia, è l'appuntamento più atteso. E anche Porto Rubino, con artisti che a breve saranno annunciati, rappresenta un appuntamento con la musica ed il suo rapporto con il mare tra i più suggestivi, che conferma Giovinazzo quale tappa di un circuito festivaliero regionale di qualità e sostenibile.Dice bene. Come spesso ripeto, eventi di tale portata garantiscono anche un indotto importante, in termini di ritorno di immagine e crescita della città. Siamo emozionati di poter rivivere momenti suggestivi di tale portata e di poter arricchire il programma dell'estate giovinazzese 2024, che a breve sarà comunicato nella sua completezza.