Giovinazzo città della musica, la soddisfazione di Cristina Piscitelli

ospiti il 2 giugno di "Road to Battiti" in Cala Porto. E poi in luglio Porto Rubino con Pierò Pelù, Morgan, Nada ed altri. Ed infine l'attività intensa delle associazioni che per tutto l'anno lavorano per portare eventi musicali di qualità.Che Giovinazzo stia diventando città dei grandi eventi musicali sembra essere confermato da un cartellone estivo che sta per uscire e che in agosto porterà altri ospiti di rilievo sui palchi cittadini. Ne è convinta l'assessora alla Cultura e Turismo,che abbiamo sentito a pochi giorni dall'arrivo di due pop star di fama nazionale in riva al basso Adriatico.Ecco cosa ci ha detto.Torna un evento fortemente voluto a Giovinazzo da questa amministrazione, visto il successo ed il grande ritorno d'immagine avuti lo scorso anno e per questo ci siamo adoperati affinché la città ospitasse nuovamente due interpreti di grande prestigio e molto amati dal pubblico. Richieste strappata al Gruppo Norba che vedrà tutti convolare in Cala Porto e, già dal pomeriggio, in piazza Vittorio Emanuele II, domenica prossima, 2 giugno. Siamo emozionati nel poter rivedere lo scorcio più bello della nostra città quale sfondo di una trasmissione tra le più viste dell'estate, una operazione che congiuntamente a tutte le iniziative del programma estivo contribuisce a valorizzare la nostra città e le sue bellezze. Direi un abbrivio senza eguali! E per nulla scontato.Beh, indubbiamente c'è tanta musica nella nostra programmazione, non solo estiva, che diventa quindi la cifra della città di Giovinazzo.Le associazioni culturali da sempre hanno contribuito ad organizzare performance musicali di alto valore (e voi avete anticipato anche l'arrivo in agosto di grossi professionisti del settore), congiuntamente alle iniziative della Scuola di Musica comunale "Filippo Cortese" ed al lavoro dei nostri istituti scolastici.Con Road to Battiti e Porto Rubino direi che abbiamo ulteriormente rafforzato questa inclinazione che già esisteva e quindi unito sempre tanta musica di qualità agli eventi culturali. Ed approfitto per anticipare che un intenso palinsesto di iniziative culturali e anche musicali sarà a giorni reso pubblico e molti appuntamenti sono ormai consolidati e attesi da un pubblico sempre più vasto.Sì, ormai ci siamo. Tra qualche giorno saprete tutto, basta pazientare un po', il tempo per completare tutte le procedure.