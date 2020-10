Liceo Spinelli, assegnata la borsa di studio 2020

Non è facile in un momento come questo, segnato dall'emergenza sanitaria, portare avanti le attività associative.Eppure l'è riuscita ancora una volta a consegnare l'annuale borsa di studio.Ad aggiudicarsela è stato lo studente della classe IV BS, selezionato sulla base dei voti conseguiti nell'anno scolastico 2019-2020, e la premiazione è avvenuta giovedì scorso alla presenza del Dirigente scolasticoe in osservanza delle normative vigenti.L'assegnazione della borsa di studio è solo una delle attività svolte in questo difficile 2020 dall'Associazione Genitori. Grazie ai proventi pervenuti dal 5x1000 delle dichiarazioni dei redditi, è stato dato sostegno all'evento della Notte Bianca dei Licei e ai corsi di preparazione per le Olimpiadi della Matematica a squadre, tenuti ad inizio anno da due docenti esperti della Scuola Normale Superiore di Pisa.La pandemia ha cancellato, almeno per il momento, gli eventi a larga partecipazione come quello previsto per il 24 marzo con la partecipazione della Fondazione Ema – Pesciolino Rosso, riguardante temi d'interesse giovanile come l'adolescenza, il futuro, la scuola e il rapporto genitori – figli.Tuttavia l'Associazione Genitori non sembra farsi scoraggiare dall'attuale situazione e, come dimostrato dalla consegna della borsa di studio, promette di continuare ad impegnarsi in favore della cultura, degli studenti del liceo e di tutta la comunità giovinazzese.