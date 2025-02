Il sindaco Sollecito primo sponsor del Liceo "Spinelli"

Che il legame tra il sindacoed ilfosse saldo, lo sanno più o meno tutti a Giovinazzo. In quello storico istituto si è formato, tra quelle mura è cresciuto il suo interesse per le materie umanistiche che ne hanno fatto ad oggi un letterato ed un ricercatore stimato.Ma l'attestato d'amore arrivato nelle scorse ore dopo ladel Liceo ( qui la cronaca ) va forse oltre il compito di un primo cittadino. È testimonianza di un sentire interiore di Sollecito, mai celato ed anzi evidenziato a più riprese, comune ai tanti che da quella scuola sono usciti maturi e che sono poi diventati protagonisti in diversi settori della vita.«È stata davvero una "Notte Luminosa" quella del nostro Liceo "Spinelli" - ha scritto il sindaco di Giovinazzo sui canali social - Tantissima partecipazione, momenti di approfondimento, laboratori e performance teatrali e musicali hanno illuminato questa serata. Il liceo è il nostro presidio formativo e culturale più importante - è stata la sottolineatura voluta -, ci impegniamo perché continui ad essere punto di riferimento per i futuri studenti che accoglierà e per tutta la nostra città», è la chiosa che suona come un manifesto di intenti, peraltro ampiamente condiviso da tutte le forze politiche cittadine.