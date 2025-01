Termosifoni spenti allo "Spinelli", sopralluogo della consigliera metropolitana Petruzzelli

, esponente del gruppoin seno alla Città Metropolitana di Bari, il 24 gennaio scorso ha effettuato un sopralluogo all'interno del Liceo "M. Spinelli" di Giovinazzo. Il suo è stato un intervento richiesto e quindi a supporto del gruppo di "Noi per Giovinazzo".Da tempo gli studenti e le studentesse dell'istituto lamentano termosifoni spenti. Per questo Petruzzelli si è recata nella cittadina adriatica per verificare la situazione e - secondo quanto riportato in un comunicato del gruppo locale - sarebbe riuscita a garantire l'arrivo di componenti essenziali al fine del buon funzionamento di un impianto ormai obsoleto.Il confronto avvenuto con preside, studenti e professori ha toccato anche temi quali il rinnovo dei bagni e degli infissi. Anche in questo senso la consigliera metropolitana si è impegnata a far pervenire le istanze giovinazzesi al sindaco metropolitano Vito Leccese.«Il 24 gennaio scorso, a supporto dell'impegno quotidianamente profuso dasono stata al liceo Spinelli di Giovinazzo per un confronto con il Dirigente scolastico e i rappresentanti d'istituto. C'erano problemi legati all'impianto di riscaldamento e me ne sono presa carico, in quanto consigliera della Città Metropolitana di Bari, per arrivare a una soluzione. Abbiamo già attivato la procedura per portare a casa il risultato, ma la visita non si è limitata a quello. Sono stati posti molti altri problemi, per i quali mi sono subito messa in moto per assicurare una risposta risolutiva e incisiva. L'ho sempre pensato e lo penso a maggior ragione ora: la scuola è luogo di crescita prima che di conoscenza, di vita prima che di studio, e assicurare ai giovani un ambiente sicuro e confortevole è per me prioritario. Continuerò a lavorare con tutta me stessa per questo obiettivo», è stata la chiosa.