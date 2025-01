Maturità 2025, ecco le materie della seconda prova e cosa c'è da sapere

Nella giornata di ieri, 29 gennaio, il Ministro dell'Istruzione e del Merito,, ha comunicato le materie per la seconda prova scritta dell'esame di maturità 2025, che comincerà il 18 giugno prossimo.sarà la materia per la seconda prova dei Licei Classici,confermatissima negli indirizzi scientifici. Al linguistico la seconda prova sarà dimentre studenti e studentesse degli istituti tecnici con indirizzo turistico affronteranno untoccherà invece a chi è scritto ad istituti ad indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio".L'esame di stato inizierà dunque mercoledì 18 giugno alle 8.30, poi seguirà questa seconda prova con materie significative per il percorso dell'indirizzo scelto dalla candidata o dal candidato. Poi, dopo qualche giorno arriverà il momento del colloquio, durante il quale il candidato esporrà le proprie conoscenze derivate dalle studio e quelle che sono state le esperienze avute nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Pcto) e le informazioni acquisite sull'Educazione civica. Per le sezioni EsaBac o quelle che hanno al loro interno un'opzione internazionale, sarà svolta anche una terza prova. Ciascuna prova dà diritto ad un massimo di 20 punti.La commissione, infine, sarà composta da tre commissari esterni e tre commissari interni ed a presiederle sarà sempre un presidente esterno all'istituto.