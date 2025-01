Termosifoni spenti al Liceo "Spinelli": la nota di Noi per Giovinazzo

Sembra ormai risolto il problema dei termosifoni spenti all'interno dello storico immobile del Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo.Sull'argomento è tornato nelle scorse ore il gruppoche ha inteso ringraziare la Consigliera metropolitana Annalisa Petruzzelli e non ha mancato di mettere in evidenza l'impegno di Domenico Goffredo, un tempo rappresentante degli studenti, oggi uno dei membri più attivi del gruppo politico che fa riferimento a Francesco Cervone e Salvatore Stallone.Di seguito la nota integrale.«Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento alla Consigliera Metropolitanaper l'immediato intervento che ha permesso di risolvere il grave disagio dei termosifoni spenti presso il Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo. Una problematica che studenti, docenti e personale ATA si sono trovati ad affrontare al rientro dalle festività natalizie.Questo importante risultato è stato raggiuntofacilitato dall'impegno diretto dinostro membro, da sempre profondamente attento non solo alla struttura scolastica, ma soprattutto al benessere delle persone che quotidianamente vivono e operano in essa.Un grande esempio di sinergia e collaborazione istituzionale, a beneficio della comunità e del diritto a un'istruzione in condizioni adeguate e dignitose».