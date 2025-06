Passata la notte prima degli esami: a Giovinazzo via alla Maturità 2025

La notte prima degli esami ha un sapore inconfondibile. È un passaggio simbolico che segna la fine di un lungo viaggio vissuto tra banchi, libri, interrogazioni e risate con i propri compagni. Ed oggi, mercoledì 18 giugno, migliaia di studenti in tutta Italia – e naturalmente anche a Giovinazzo – affronteranno la prima prova degli Esami di Stato: quel rito collettivo che, di fatto, scandisce la conclusione del percorso scolastico.In queste ore che precedono la cosiddetta "maturità", le emozioni si mescolano e si amplificano: c'è chi ripassa fino all'ultimo, chi tenta di rilassarsi, chi manda messaggi a raffica ai compagni per condividere ipotesi e ansie. Incertezza e adrenalina si contendono lo spazio nel cuore degli studenti. Il tempo sembra sospeso, eppure tutto è pronto per partire. Una notte appena trascorsa, da lasciare alle spalle ed il cui ricordo tornerà ancora negli anni a venire.La prima prova scritta, uguale per tutti gli indirizzi, è quella di italiano: sette tracce suddivise in tre tipologie (analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità). Si tratta di una prova che non misura soltanto la preparazione scolastica, ma anche la capacità di pensare, di interpretare il mondo e di raccontarlo con le proprie parole. È qui che gli studenti, più che in ogni altro momento, possono mettere sé stessi sulla carta, attraverso una riflessione o una narrazione personale che parla di loro, del loro tempo e delle sfide che li attendono.In tanti sperano in un autore "amico", in un tema vicino alla sensibilità della loro generazione, in un argomento che sentano davvero proprio. Ma qualunque sarà la proposta del Ministero, ciò che conta è affrontarla con onestà intellettuale, spirito critico e autenticità.Che sia l'inizio di giornate comunque da conservare nell'album dei ricordi belli per tutti i ragazzi e le ragazze del Liceo "Spinelli" e dell'IPSIA "Banti.