Le telecamere di "Camper" a Giovinazzo

Giovinazzo è ormai da anni al centro di flussi turistici e si è guadagnata a buon diritto la nomea di "perla" della costa adriatica pugliese, grazie al suo centro storico, al porticciolo, ai lungomari, ad una piazza enorme per una cittadina di 20mila abitanti e per la capacità dei residenti di essere ospitali, con alcuni picchi culinari non indifferenti.Nella giornata di ieri, 4 giugno, la troupe della trasmissione di Rai 1, "Camper", ha girato tra Cala Porto, il borgo antico ed il Dolmen di San Silvestro, raccontando le bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali di Giovinazzo, dove sono arrivati, ben guidati da Nunzia Stufano del sempre attivoAd accogliere tecnici e conduttori c'era anche l'assessora alla Cultura ed al Turismo, Cristina Piscitelli, che si è detta particolarmente soddisfatta di questa nuova vetrina per la città. Una vetrina importante, che andrà in onda probabilmente nel mese di luglio sulla rete ammiraglia del servizio pubblico.