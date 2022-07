Tutti davanti alla tv: su Rai 1 va in onda Giovinazzo

Bella, a tratti di un'accecante bellezza, con la sua luce e il suo mare, la pietra bianca del borgo antico, l'icona di Maria SS di Corsignano nella Concattedrale di Santa Maria Assunta e la passerella a Levante, ormai tra i simboli della città.Giovinazzo è stata protagonista quest'oggi, 13 luglio, della trasmissione televisivadi Rai 1, condotta da Tinto e Roberta Morise. Il frammento dedicato alla perla del Nord Barese è stato quello conclusivo della puntata odierna quasi interamente dedicata alla Puglia (collegamenti da Laterza e Torre Guaceto), conche ha fatto visita alla cittadina adagiata sull'Adriatico nell'ambito di un accordo tra la televisione di Stato e la Regione, a cui ha dato attuazione Pugliapromozione.Con lei, l'etnoantropologa e guida turisticache ha sapientemente raccontato la storia della Fontana dei Tritoni, altro simbolo di Giovinazzo, ed ha illustrato all'inviata di "Camper" ed alle decine di migliaia di italiani che erano davanti agli schermi alle 13.20 circa, l'importanza del culto di Maria SS di Corsignano. Chiusura in bellezza nei pressi della passerella di Levante, con la degustazione della pizzella, prodotto da forno tipico locale.Giovinazzo è così tornata ad essere protagonista su scala nazionale ed ha mostrato il suo lato più bello, artistico, storico e culinario, a quanti non la conoscono. Anche questo (non solo questo, è bene dirlo) è fare promozione turistica.A questo link l'intera puntata di "Camper".