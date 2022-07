Giovinazzo protagonista su Rai 1 nella trasmissione "Camper"

Giovinazzo ancora protagonista sul piccolo schermo. Questa volta non di uno spot pubblicitario ma all'interno della popolare programma tv di Rai 1, condotto da Tinto e Roberta Morise per la regia di Luigi Rizza, in onda questa mattina, 13 luglio, a partire dalle ore 12.00.Dal Comune, intanto, nelle scorse ore è arrivato un invito a tutti i giovinazzesi «a seguire la trasmissione nella quale saranno mostrate tutte le bellezze della nostra città. Il progetto - spiegano da Palazzo di Città - rientra neldi cui Puglia Promozione segue l'esecuzione».Ancora una volta, come accaduto in un recente passato, uno dei borghi più belli della Terra di Bari entrerà nelle case di migliaia di italiani mostrando il suo abito migliore. Un appuntamento davvero da non perdere.