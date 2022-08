Le opere di Potenzieri Pace in mostra all'IVE

Domenica 7 agosto 2022 alle ore 20.00 nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo avrà luogo il vernissage della mostra personale dello scultoreNell'occasione sarà il neo eletto sindaco di Giovinazzo,unitamente al delegato dell'IVE,, a tagliare il nastro della ristrutturata Sala Marano le cui opere murarie ed elettriche, appena terminate, hanno restituito alla città di Giovinazzo e all'Area Metropolitana un contenitore importante per la promozione culturale.«Ho desiderato inaugurare l'attività della rimodernata Sala Marano con una mostra dello scultore Pino Potenzieri Pace come segno di riconoscimento della nostra terra – ha detto Nicola De Matteo, Delegato del Sindaco Metropolitano – per il prestigioso Premio Poseidone a lui recentemente assegnato dall'Accademia Internazionale di Arte contemporanea. Le opere in ferro battuto realizzate dall'Artista sono il frutto di una benemerita forma di riuso di antichi attrezzi non utilizzati quali pinze, chiodi, catene, tenaglie che l'estro creativo di Potenzieri ha trasformato in aquile, navi, chitarre, ecc. Un utile esempio di come restituire un'anima a frammenti ferrosi che spesso abbandoniamo o gettiamo negli appositi contenitori del riciclo urbano».La mostra rimarrà aperta fino al 13 agosto 2022 con orari di visita dalle 20.00 alle 22.30.