“Sacro e profano si intrecciano”, la collettiva dal 12 agosto a Giovinazzo

questo è il titolo della Collettiva d'arte ideata e organizzata dagli artistiL'iniziativa, che sarà inaugurata sabato 12 agosto alle ore 20.00 nelle sale dell'Istituto Vittorio Emanuele II, è inserita nel estivo varato dall'ente comunale e gode del Patrocinio della Città di Giovinazzo, del Comitato Feste Patronali, dell'Associazione Turistica e Culturale Pro Loco Aps e della Città Metropolitana di Bari. I visitatori potranno ammirare una Collettiva ricca di espressività e vivacità artistica nella quale venti artisti, non solo di Giovinazzo, porteranno in mostra due opere ciascuno ispirate al tema che la Collettiva indica: il sacro e il profano. In un intreccio suggestivo i due elementi tematici saranno oggetto delle attenzioni degli artisti che li "declineranno" seguendo diversi stili e tecniche pittoriche oltre che attraverso la scultura.All'osservatore non resta che lasciarsi trasportare dall'incanto di vivere un affascinante viaggio nell'arte. Ogni artista, espressione proveniente da differente formazione culturale, attraverso le sue opere lascerà un messaggio di sé e un segno del suo estro in continua evoluzione.«La Collettiva "Sacro e Profano si intrecciano" attraverso opere di pittura, scultura, oggetti di alto artigianato, vedrà insieme artisti che hanno mescolato realtà e sogno- ha affermato l'artista Alessandro Cavaliere -. Si tratterà di un atto creativo spinto oltre l'oggettività del mondo conosciuto, non una semplice mostra: un viaggio spirituale e profano, classico e moderno s'intrecceranno dando vita a un percorso di colori e tanto stupore».L'esposizione, con ingresso gratuito, si potrà visitare dal 12 al 18 agosto, dalle ore 20.00 alle ore 22.30.Nell'ambito della Collettiva "Sacro e profano s'intrecciano" è stata inserita la Personale dell'artista Damiano Sciannamea originario di Giovinazzo, classe 1943, pittore autodidatta dall'animo artistico sensibile. Per l'artista sarà un'occasione importante in cui presentarsi pittoricamente in una Personale nella quale si potranno ammirare opere distinte in tre spazi : nature morte, fiori e paesaggi, elementi cari al linguaggio pittorico dell'artista Sciannamea.Nelle sale dell'Istituto Vittorio Emanuele presenterà una sintesi della sua esperienza pittorica lunga cinquant'anni. La sua vita a contatto con l'arte è stata ricca di belle conoscenze, quella con il maestro Filippo Nisio dal quale prese le prime lezioni di pittura e grazie al quale si avvicinò all'arte. Dopo questo periodo interessante dal punto di vista pittorico, Damiano Sciannamea scoprì le opere della pittrice Giuseppina Pansini, anche lei di Giovinazzo.Affascinato dai colori utilizzati dalla nota artista, tra le eccellenze della storia della città, chiese di conoscerla per seguirla direttamente nella sua espressività artistica e pittorica. La carriera artistica di Sciannamea proseguì a gonfie vele grazie ai preziosi consigli della pittrice Giuseppina Pansini che lo introdusse con energia artistica nel mondo dell'arte. L'incontro con l'arte di Giuseppina Pansini è stata per Damiano Sciannamea folgorante perchè ricca di ispirazione, si potrebbe definire un' illuminazione creativa anche in relazione al colore. Da quel momento Sciannamea si lasciò ispirare da tutto ciò che lo circondava dando luce con la sua tavolozza vivace a tante emozioni che sono state trasferite sulle tele. La sua personale saprà dare conferma del talento di un artista emozionale quale è Damiano Sciannamea, esponente della vecchia guardia degli artisti di Giovinazzo.