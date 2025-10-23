La Capitaneria di Porto di Molfetta
La Capitaneria di Porto di Molfetta
Cronaca

Le minacce dei "dattaroli" ai militari: «Vi butto la dinamite in Capitaneria»

Uno degli indagati è accusato di peculato: avrebbe usato l'auto della Multiservizi per una consegna. Ieri i primi interrogatori

Giovinazzo - giovedì 23 ottobre 2025 11.36
«Ma cosa vuole, quello è un bastardo... vi butto la dinamite nella Capitaneria». Ed ancora: «Ragazzo, questi davvero che sono stupidi, questi vogliono le mazzate». Inequivocabili, le minacce dei pescatori di datteri indagati nell'indagine "Jolly" avevano come obiettivo un sottocapo scelto Np della Guardia Costiera di Molfetta.

Ieri sono iniziati gli interrogatori di garanzia: la maggior parte degli indagati in carcere, tra Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto e Trani, assistiti dagli avvocati Maurizio Altomare, Andrea Calò, Sergio de Candia, Angelantonio de Palma, Marco Di Bartolomeo, Giuseppe Germinario, Michele Ippedico, Marcello Magarelli, Maurizio Masellis, Felice Petruzzella e Michele Salvemini, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre altri hanno cercato di chiarire le loro posizioni.

Le altre audizioni proseguiranno durante la giornata. 84 le ipotesi di reato tra associazione per delinquere, danneggiamento e deturpamento di beni paesaggistici, inquinamento, disastro ambientale, minacce a pubblico ufficiale ed illeciti amministrativi contestati agli enti coinvolti in un'attività che ha permesso di scoprire un mercato parallelo e illegale che teneva insieme i pescatori di frodo e gli esercizi commerciali. Lorenzo Sinigaglia, uno degli indagati, risponde anche di peculato.

Il 20 giugno 2024, quale dipendente della Molfetta Multiservizi s.r.l., «durante il proprio turno di lavoro, impiegava» uno dei veicoli aziendali «per il raggiungimento del deposito dei datteri del fratello Vincenzo». Non solo: l'uomo, il 10 ottobre dell'anno scorso «negli uffici della Guardia Costiera usava minaccia verso gli ufficiali presenti, qualora avessero effettuato di nuovo un controllo nei suoi confronti, in particolare sul proprio gommone», è scritto nell'ordinanza di custodia cautelare.

«La prossima volta che fermate me, prendo una mazza e vi uccido tutti, a costo di andare in carcere», avrebbe urlato «con l'intenzione di intimorire e far desistere i pubblici ufficiali dall'effettuare ulteriori attività di controllo». I "dattaroli" mal sopportavano i controlli: «Ehi apri gli occhi che quelli della Capitaneria hanno messo tutte e due le telecamere puntate dove vai a scaricare», metteva in guardia Cosmo Damiano Sciancalepore, pure lui indagato, parlando con Vincenzo Sinigaglia.

Ed è stato proprio quest'ultimo, dopo il sequestro di 20 chilogrammi di datteri, «ad esprimere parole di vendetta con riferimento» ad un sottocapo scelto Np. «Ma che vuole, è un bastardo, ma sappiamo cosa fare». Tra gli obiettivi il gommone militare e la sede di banchina Seminario: «Vi butto la dinamite nella Capitaneria».
  • Capitaneria di Porto
Al via il montaggio dei nuovi giochi in piazzetta Iacobellis
23 ottobre 2025 Al via il montaggio dei nuovi giochi in piazzetta Iacobellis
Tiro dinamico, successi internazionali per Luigi e Vincenzo Mundo
23 ottobre 2025 Tiro dinamico, successi internazionali per Luigi e Vincenzo Mundo
Altri contenuti a tema
Caos al porto di Giovinazzo, la Capitaneria: «Via i gozzi entro il 23 maggio» Caos al porto di Giovinazzo, la Capitaneria: «Via i gozzi entro il 23 maggio» C'è chi ha già ottemperato e chi, invece, spera in una proroga. L'associazione Gli Amici del Gozzo: «Mai avuto risposte ufficiali»
Frecce Tricolori a Giovinazzo, le prescrizioni della Capitaneria di Porto Attualità Frecce Tricolori a Giovinazzo, le prescrizioni della Capitaneria di Porto Tutte le informazioni per i naviganti
Controllato un autolavaggio: sequestrati oltre 3 quintali di fanghi Controllato un autolavaggio: sequestrati oltre 3 quintali di fanghi Secondo i militari della Guardia Costiera i rifiuti non risultavano regolarmente registrati e smaltiti
Sant'Antonio di Padova: ieri la benedizione del pane e dei bambini Chiesa locale Sant'Antonio di Padova: ieri la benedizione del pane e dei bambini Intanto la Capitaneria di Porto ha diramato le prescrizioni per domenica sera, quando avrà luogo la processione a mare
Operazione di polizia giudiziaria "Spiagge libere", oltre 5mila controlli Operazione di polizia giudiziaria "Spiagge libere", oltre 5mila controlli 170 mila euro sanzioni amministrative e 385 illeciti riscontrati. Il bilancio della Guardia Costiera
"Maretona 2017: stare bene… al mare": il bilancio "Maretona 2017: stare bene… al mare": il bilancio Il progetto della Capitaneria di Porto ha interessato anche il litorale costiero di Giovinazzo
Telecamere nel porticciolo Attualità Telecamere nel porticciolo I lavori sono iniziati ieri mattina
Mare Sicuro, i consigli della Guardia Costiera Mare Sicuro, i consigli della Guardia Costiera L'operazione rappresenta il momento di massimo impegno, nel corso dell’anno, per le Capitanerie di Porto
Temperature primaverili e ventilazione meridionale su Giovinazzo
23 ottobre 2025 Temperature primaverili e ventilazione meridionale su Giovinazzo
Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno "
23 ottobre 2025 Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno"
Gianluca Vurchio è il nuovo presidente dell'Autorità Idrica Pugliese
23 ottobre 2025 Gianluca Vurchio è il nuovo presidente dell'Autorità Idrica Pugliese
«Ho spaccato tutto»: così i "dattaroli " devastavano i fondali dell'Adriatico
22 ottobre 2025 «Ho spaccato tutto»: così i "dattaroli" devastavano i fondali dell'Adriatico
Carte d’identità cartacee, a Giovinazzo uffici aperti al sabato per la sostituzione
22 ottobre 2025 Carte d’identità cartacee, a Giovinazzo uffici aperti al sabato per la sostituzione
Dono del sangue, convegno ricco di spunti della Fratres Giovinazzo e Bitonto
22 ottobre 2025 Dono del sangue, convegno ricco di spunti della Fratres Giovinazzo e Bitonto
Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»
21 ottobre 2025 Fondali marini devastati per pescare i datteri. «Danni inestimabili»
Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI
21 ottobre 2025 Fondali devastati per pescare i datteri di mare, 35 arresti. I NOMI
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.