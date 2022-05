Frecce Tricolori a Giovinazzo, le prescrizioni della Capitaneria di Porto

ordinanza n 17 1 Documento PDF

Laed il locale Ufficio Marittimo stanno approntando un ampio piano per la sicurezza in mare e lungo il tratto costiero di competenza, in vista dell'esibizione delle Frecce Tricolori prevista per sabato 7 maggio alle ore 16.00, nello specchio d'acqua compreso«Il giorno 7 maggio 2022 - si legge in una ordinanza a firma del Comandante-, dalle ore 16.00 alle ore 17.30 circa, nelle acque antistanti i litorali dei comuni di Molfetta e Giovinazzo, all'interno dello specchio acqueo meglio rappresentato nell'allegato stralcio planimetrico (con l'ordinanza, ndr), si svolgerà l'esibizione area della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aereonautica Militare. L'esibizione sarà preceduta il giorno 6 maggio 2022, nei medesimi orari e nella stessa area, dalle prove tecniche di sorvolo».Nell'atto della Capitaneria di Porto sono quindi previste le seguenti prescrizioni: «Nei giorni 6 e 7 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, e comunque fino al termine delle prove/esibizione, la zona di mare all'interno delle coordinate sotto riportate, è interdetta alla navigazione, all'ancoraggio e alla pesca nonché a qualsiasi altra attività connessa agli usi pubblici del mare:Punto Latitudine N Longitudine EA 41° 11' 41'' N 016° 38' 15'' EB 41° 12' 19'' N 016° 38' 19'' EC 41° 11' 41'' N 016° 40' 48'' ED 41° 11' 18'' N 016° 40' 32'' ENei medesimi giorni ed orari - è aggiunto - è fatto divieto di ingresso ed uscita dal porto di Giovinazzo. Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1, le unità facenti capo all'organizzatore, le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e gli altri mezzi deputati alla vigilanza/soccorso che, in ragione del loro ufficio, abbiano necessità di entrare all'interno dell'area interdetta. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima finalizzato alla disciplina della manifestazione in premessa. I trasgressori, salvo altro illecito o reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del D.Lgs 171/2005 e successive modifiche, nei casi in cui l'infrazione sia commessa con l'utilizzo di unità da diporto».