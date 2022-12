Le immagini del borgo antico di Giovinazzo vestito a festa (VIDEO)

Il periodo pre-natalizio è importante anche per l'economia cittadina, per mettersi in mostra al di fuori dalla stagione estiva e per consolidare un ruolo didel Nord Barese che Giovinazzo sembra essersi guadagnata negli anni.Nel centro storico mercatini, luminarie e Casa di Babbo Natale per i più piccoli animeranno anche questa domenica, 11 dicembre, secondo il programma varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli. E così Giovinazzo è pronta ad accogliere (finalmente con un meteo favorevole) decine di visitatori che giungeranno anche dai centri viciniori.«Le immagini del nostro borgo antico - ha scritto il sindaco Michele Sollecito sui social network, commentando il video che vi proponiamo - ancora più bello in questo periodo natalizio!». Il primo cittadino ha quindi invitato chi ha voglia di immergersi nelle atmosfere natalizie a visitare il borgo antico, in questa porzione dell'anno ancor più bello.A questo link il video completo.