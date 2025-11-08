La farmacia Fiore
Vita di città

Le farmacie di turno a Giovinazzo dall'8 al 14 novembre

Le informazioni per l'utenza

Giovinazzo - sabato 8 novembre 2025
Continua costante il lavoro di presidio delle farmacie sul territorio comunale. Di seguito vi comunichiamo quelle di turno nel periodo tra sabato 8 e venerdì 14 novembre.

8 novembre - Farmacia D'Agostino
9 novembre - Farmacia del Mare
10 novembre - Farmacia Fiore
11 novembre - Farmacia Rinella
12 novembre - Farmacia Comunale
13 novembre - Farmacia Del Prete
14 novembre - Farmacia D'Agostino
