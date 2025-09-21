Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 settembre
Tutte le info utili all'utenza
Giovinazzo - domenica 21 settembre 2025
Di seguito comunichiamo le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 26 settembre:
21 settembre - Farmacia D'Agostino
22 settembre - Farmacia del Mare
23 settembre - Farmacia Fiore
24 settembre - Farmacia Rinella
25 settembre - Farmacia Comunale
26 settembre - Farmacia Del Prete
