Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 19 settembre

Tutte le info utili all'utenza

Giovinazzo - sabato 13 settembre 2025
Di seguito vi comunichiamo le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 19 settembre:

13 settembre - Farmacia Comunale
14 settembre - Farmacia Del Prete
15 settembre - Farmacia D'Agostino
16 settembre - Farmacia del Mare
17 settembre - Farmacia Fiore
18 settembre - Farmacia Rinella
19 settembre - Farmacia Comunale
