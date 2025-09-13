Vita di città
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 19 settembre
Tutte le info utili all'utenza
Giovinazzo - sabato 13 settembre 2025
Di seguito vi comunichiamo le farmacie di turno a Giovinazzo dal 13 al 19 settembre:
13 settembre - Farmacia Comunale
14 settembre - Farmacia Del Prete
15 settembre - Farmacia D'Agostino
16 settembre - Farmacia del Mare
17 settembre - Farmacia Fiore
18 settembre - Farmacia Rinella
19 settembre - Farmacia Comunale
