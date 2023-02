Lavori Pubblici, l'assessore Depalo risponde alle domande di GiovinazzoViva

Lavori Pubblici, un tema sempre caldo a qualsiasi latitudine ed a qualsiasi livello istituzionale. Giovinazzo non fa eccezione e nelle ultime settimane si sono succedute polemiche per alcune opere mai terminate, come la nuova Casa di Riposo "San Francesco" o sulla manutenzione dei due lungomari.Noi abbiamo provato a stuzzicare l'assessore al ramo, Gaetano Depalo, sullo stato dell'arte. Ecco cosa ci ha risposta.Non è sempre facile riportare su carta i tempi di esecuzione di un'opera pubblica. Spesso i cronoprogrammi subiscono cambiamenti determinati da dinamiche di varia natura, che possono modificare la rispondenza rispetto al dato iniziale: può essere un banale ritardo sulla consegna dei materiali, una variante o molto altro. Si spera che un intervento strategico e complesso come il Cavalcaferrovia, il cui finanziamento passa attraverso l'impegno diretto del sottoscritto, del mio gruppo e dell'allora consigliere regionale Domenico Damascelli, venga concluso entro l'estate, ovviamente con tutte le opere aggiuntive che comprende, come ad esempio la rotatoria sulla strada di raccordo Bitonto-Terlizzi.La seconda domanda è assorbita dalla prima. Per la Cittadella della Salute, che si ribadisce non essere di competenza comunale, l'amministrazione ha concesso, mantenendone la proprietà, la possibilità di trasformare un rudere in una risorsa, in termini di servizi, per la Città. E questo è l'esempio concreto di cosa può accadere oggi con l'aumento dei prezzi e con le variabili che, spesso, non sono ipotizzabili in sede di partecipazione ad una gara. Il Codice degli Appalti fortunatamente fornisce gli strumenti per andare avanti in fattispecie come quella che ha coinvolto la Casa della Salute.Il parcheggio di Via Fossato, la cui gara, quasi pronta per essere bandita, confidiamo di lanciare entro marzo, come è noto, non sarà multipiano bensì a raso. C'è un progetto esecutivo che lo certifica, questo per favorire la creazione di uno spazio dinamico, architettonicamente gradevole e, soprattutto, che non occulti la magnifica veduta sul nostro mare.Tutto ciò che è soggetto all'effetto corrosivo del mare subisce un fisiologico e più meno rapido deperimento. La scelta dei tecnici del tempo privilegiò il Cor-Ten, che garantisce prestazioni notevoli di resistenza a quelle esposizioni. Oggi, forse, propenderei per qualcosa di stilisticamente meno bello ma più duraturo.Le parti metalliche compromesse di cui si compongono le balaustre sui lungomari, materiale trattato anch'esso per resistere il più a lungo possibile agli effetti del mare, vengono fisiologicamente, compatibilmente con le risorse disponibili, sostituite. Lo scorso anno fu fatta una scelta onerosa ma duratura, a Levante, con tubolari in acciaio AISI 316 o, come per Via Marina, in ghisa sferoidale. L'auspicio è andare avanti in questa direzione, ribadisco costosa ma lungimirante, prima della stagione estiva. A tal proposito voglio cristallizzare che solo grazie ad alcune alienazioni già avvenute, magari impropriamente commentate, si potranno ottenere quelle risorse che consentono manutenzioni più costanti e puntuali o investimenti su opere non finanziate da altre risorse sovracomunali. L'aumento dei servizi, la realizzazione di nuove opere pubbliche, siano esse parchi giochi per bambini, scuole o strutture sportive, determinano inevitabilmente un aumento dei costi gestionali, energetici e manutentivi.Il mio compito era quello di ottenere il finanziamento per realizzare la velostazione, con annessa riqualificazione della Piazzetta Stallone, entrambi gli obbiettivi sono stati raggiunti. La piazzetta è stata puntualmente riconsegnata alla comunità giovinazzese ed è perfettamente fruibile, come è ben visibile a tutti. Del bando di gestione se ne sta occupando altro assessorato, ma sono fiducioso che presto verrà resa, in termini di servizi e fruibilità, alla città.Se il progetto non fosse stato cantierizzabile e quindi, nel concreto, realizzabile, non credo che così tante imprese quotate avrebbero partecipato alla gara.Come già ribadito in altre precedenti considerazioni, le opere pubbliche scontano aumenti dei costi dei materiali o dinamiche diverse che in fase di attività di cantiere possono emergere. Oggi intravedo la soluzione e sono fiducioso che molto presto sarà pronta e bandita la nuova gara.Molto presto, sono fiducioso...La città, tra qualche settimana, dopo un attività che posso definire intensa, estenuante ma estremamente appagante, portata avanti dal mio assessorato, tornerà ad utilizzare una struttura che, da essere spazio degradato e quindi un problema, sta divenendo pian piano una risorsa. Il secondo step di lavori, che prevede la sistemazione delle gradinate, degli spogliatoi nonché l'upgrade della pista di atletica e di altri campi per discipline diverse, sarà bandita, presumibilmente, entro luglio per un importo di 1.800.000 euro circa, il triplo di quanto spesso sino ad ora, circa 640.000 euro.Ricordo che il primo finanziamento di 640.000 euro deriva da un Bando Regionale, mentre il secondo, 1.800.000 euro, è stato ottenuto da circa 400 comuni su 8.000 nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal P.N.R.R. Questo per far comprendere la difficoltà e la complessità di ciò che si porta avanti. Senza questa operosità, che ha portato ad ottenere e poi spendere più di 2.400.000 euro sul campo "Raffaele Depergola", la nostra Città non avrebbe mai potuto ambire alla riqualificazione, in questi termini, di quegli spazi. Certe volte bisogna saper aspettare ma farsi trovare pronti e, soprattutto, non polemizzare senza avere una ipotesi di soluzione.