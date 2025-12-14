Santa Allegrezza all'Immacolata
Vita di città

La "Santa Allegrezza" torna per le vie di Giovinazzo: il programma

Si inizia il 16 dicembre dal quartiere Immacolata

Giovinazzo - domenica 14 dicembre 2025
Le antiche tradizioni collegate al Natale hanno un valore inestimabile che si rinnova di anno in anno. Tra i momenti tradizionali strettamente legati al nostro territorio c'è il canto della "Santa Allegrezza", brano devozionale in cui tanti elementi cari alla festa del Natale riecheggiano nella loro intensità e fede. Il canto propone una melodia cara al nostro territorio e a chi, cantandolo, rievoca i ricordi appartenenti al loro passato. L'antico brano natalizio, da qualche anno, è stato ripreso nella sua bellezza e riproposto in forma corale oltre che itinerante, riscuotendo molta attenzione da parte della popolazione di Giovinazzo.
L'idea di far risplendere uno dei più significativi canti natalizi, in prossimità della festa del Natale, e proporlo in forma itinerante è stata vincente. Grazie ai due organisti parrocchiali Nicola Defronzo e Alberto Fiorentino, al loro impegno e alla buona collaborazione di un nutrito numero di musicisti della nostra città, delle Parrocchie di Giovinazzo e dell'Orchestra di Fiati della Scuola Comunale di musica "Filippo Cortese", è stato formulato l'invito alla comunità cittadina di unirsi al gruppo per cantare e suonare la "Santa Allegrezza" percorrendo le strade della città attraverso un percorso e giorni definiti nel programma che comunichiamo ai lettori di GiovinazzoViva.

Il programma

Per le strade e nelle piazze della nostra città la Santa Allegrezza itinerante confermerà l'attenzione per i valori dell'aggregazione e della condivisione armoniosa, cordiale e amichevole. Ogni giorno il gruppo guidato da Alberto Fiorentino alla fisarmonica e Nicola Defronzo al tamburello girerà in un quartiere di Giovinazzo.
Questo il calendario degli appuntamenti in cui si canterà la Santa Allegrezza: martedì 16 dicembre alle ore 19.30 il gruppo partirà dalla Parrocchia Immacolata; mercoledì 17 dicembre alle ore 19.30 la partenza sarà dalla Parrocchia Sant'Agostino; giovedì 18 dicembre il gruppo partirà dalla Parrocchia San Giuseppe. Lunedì 22 dicembre alle ore 19.30 la partenza della Santa Allegrezza itinerante è prevista dalla parrocchia San Domenico, mentre martedì 23 dicembre alle ore 19.30 si partirà dalla Pro Loco in Piazza Umberto. Il giro che il gruppo compirà sarà di un'ora circa e si muoverà nel quartiere in cui è collocata la parrocchia. L'iniziativa è aperta a tutti, per partecipare basta seguire le date e gli orari che abbiamo comunicato. L'itinerario di martedì 16 dicembre sarà il seguente :
Parrocchia Immacolata luogo d'incontro,
Via Martiri di via Fani, Via Ambrosoli, Via Partigiani meridionali 1861, Via Michele Scianatico, Via Tenente Devenuto, Via Vernice, Via Andrea Molino, Via Colapiccoli, Via Bologna, Via Fiume, Via Andrea Molino e rientro presso la
Parrocchia Immacolata.


