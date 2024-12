Che festa per le strade di Giovinazzo con la Santa Allegrezza

Il valore inestimabile delle antiche tradizioni del Natale sono racchiuse nella, una melodia cara al nostro territorio e alla vita delle persone più grandi che, cantandola, rievocano i loro ricordi appartenenti al passato. L'idea di riproporre uno dei più significativi canti natalizi in forma itinerante è stata vincente; è stata messa in atto lo scorso anno, in prossimità della festa del Natale, da due organisti parrocchiali: Nicola Defronzo e Alberto Fiorentino.Grazie al loro impegno e alla buona collaborazione di un nutrito numero di musicisti della nostra città, delle Parrocchie di Giovinazzo, degli organisti parrocchiali, del coro degli ex Piccoli Cantori di Giovinazzo e dell'Orchestra di Fiati Filippo Cortese, è stata portata per le strade e nelle piazze della nostra città unaitinerante intrisa dei valori dell'aggregazione e della condivisione armoniosa, cordiale e amichevole. Ogni giorno il gruppo sta girando un quartiere di Giovinazzo; ieri sera è toccato al centro storico con la presenza della comunità della Concattedrale S. Maria Assunta. Durante il percorso abbiamo osservato la partecipazione e l'espressione vocale del canto devozionale che racconta della nascita di Gesù a Natale.«Bello il clima che tutti insieme abbiamo vissuto-ha affermato Nicola Defronzo. Il nostro centro storico ha un fascino particolare, è di una bellezza unica. L'atmosfera e la partecipazione di tanta gente ci sta emozionando, perché sia io che Alberto Fiorentino abbiamo creduto nella riscoperta di questa antica tradizione del cantar per le strade e ci stiamo rendendo conto che alla gente piace. Dietro ogni serata c'è un'attenta organizzazione che vede al nostro fianco tanti amici felici di ritrovarsi in armonia con la musica e il canto».Vincenzo Piccininni, diacono della Cattedrale, Tina Amoia e Pia Cortese ci hanno detto il loro parere su questa bella modalità di incontro, concordando sul fatto che è stato bello riprendere la tradizione che si attuava tanti anni fa perché partecipano con impegno i maestri di musica di tutte le parrocchie e l'iniziativa è di attenzione cittadina per cui c'è maggiore partecipazione. Inoltre, hanno rivolto apprezzamento alla musica dal vivo eseguita dai bravi musicisti della città: questo è un elemento di pregio particolare. Si rispettano così le tradizioni che appartengono ad un tempo passato che ha emozionato e commosso i più grandi nel partecipare all'iniziativa. Nel ricordo di un recente passato, espresso da Pia Cortese, c'è il canto della Santa Allegrezza per le strade solo del centro storico. A suo parere, questa nuova modalità di incontro è più coinvolgente e più bella. Il successo dell'iniziativa sta dimostrando che " il passato ha un significato e un senso ", perché le tradizioni antiche hanno un valore inestimabile. «È una bella aggregazione nata dallo scorso anno che sta avendo grande successo – ha affermato Padre Pasquale Rago, parroco della Concattedrale. Ho apprezzato la partecipazione di molti musicisti disponibili a tenere viva la tradizione e a tanta gente che partecipa riunendosi per cantare». Il doveroso finale della canzone citata nel verso in dialetto giovinazzesesi è, simpaticamente svolto in Via Madonna degli Angeli. Il folto gruppo ha incontrato " la patron", la gentile signora Franca Degaetano e sua figlia Nunzia a casa di Melina Capasso lì a offrire pandoro e vermouth a tutti i presenti.Un grazie speciale va a tutti i musicisti : Alberto Fiorentino e Felice Bologna alla fisarmonica; Raffaele Cortese, Tommaso Giangregorio e Giuseppe Serrone al clarinetto; Vincenzo Depalo e il piccolo Angelo Depalma alla tromba, Michele Marzella, Vincenzo Ignomiriello e Nicolas Marinelli al sassofono; Francesco Balacco al flicorno baritono; Domenico Balacco al corno; Luca Marzella e Vito Labellarte alla chitarra, Tommaso Depalma all'ocarina, Francesco Spera al tamburo,Nicola Defronzo al tamburello e Dario Sterlacci al trombone.