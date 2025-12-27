Grande successo per la Santa Allegrezza nelle strade di Giovinazzo

L'edizione del Natale 2025 della, modalità di esecuzione dell'antico canto natalizio ospitata nelle piazze e per le strade dei quartieri, attraverso i principi della condivisione e dell'aggregazione, non si è potuta concludere nella serata di martedì 23 dicembre a causa delle avverse condizioni meteo. Il giro previsto per l'ultimo incontro avrebbe impegnato i soci della, i componenti dellai fedeli e i sacerdoti della Concattedrale S. Maria Assunta, in quanto il momento cantato avrebbe coinvolto la Concattedrale, il suo amministratoreGrazie all'idea nata a quattro mani dai due organisti parrocchiali Nicola Defronzo e Alberto Fiorentino e alla partecipazione dellè stata condivisa un'esperienza di fede mista ad antica tradizione attraverso il canto effettuato in forma collettiva. La serata avrebbe permesso ai partecipanti di incontrare le signore residenti nel centro storico, com'è accaduto nelle passate edizioni, lì a offrire dolci bontà poste nei loro cestini a simboleggiare la strofa "Ue la patron,Ue la patron, Isc u canistr de le cos bon" in cui il suono del dialetto incide tanto nel testo del canto e riporta indietro al passato della nostra città, Giovinazzo.Abbiamo sentito Nicola Defronzo, uno dei due ideatori della fortunata iniziativa, ecco cosa ci ha detto.« Proprio ieri sera, con Alberto ( Alberto Fiorentino ndr), facevamo il punto della situazione e abbiamo notato che quest'anno c'è stata più partecipazione popolare. Anche da parte dell'orchestra di fiati Filippo Cortese c'è stata la massima collaborazione. Siamo solamente dispiaciuti di non aver cantato per le vie del centro storico, in quanto avevamo diverse tappe da seguire : Chiesa di Costantinopoli, Cattedrale ai piedi della Madonna di Corsignano, il presepe artistico di Vincenzo Marzella e per finire il passaggio dalla famiglia Capasso in via Madonna degli Angeli, dove la signora Melina ci aspettava con le sue dolci bontà. Per terminare in bellezza, in Piazza Vittorio Emanuele II, il gruppo della Santa Allegrezza Itinerante avrebbe accolto con musica e canto la discesa di Babbo Natale da Palazzo di Città. Insomma, c'erano tutte le premesse per una grande serata finale. Purtroppo, la pioggia ha rovinato tutto.Colgo l'occasione, anche in nome di Alberto Fiorentino di ringraziare tutta la comunità cittadina, i parroci e i musicisti per la partecipazione e per la collaborazione. A tutti rivolgiamo gli Auguri di Buon Natale e di Buone Feste, grazie allo spazio a noi concesso da Giovinazzo Viva», ha concluso Nicola Defronzo.I musicisti che hanno suonato nelle serate in cui il canto della Santa Allegrezza Itinerante ha girato nella nostra cittadina sono: Alberto Fiorentino e Felice Bologna alla Fisarmonica; Raffaele Cortese, Tommaso Giangregorio, Serena Aiello e Saverio Petrosillo al Clarinetto ; al Flauto traverso : Nicola Bevilacqua; Vincenzo Ignomiriello al Sassofono; al Sax contralto: Michele Marzella e Antonio De Candia; Francesco Balacco e Francesco Rizzo al Flicorno Baritono ; al Corno : Domenico Balacco; alle Trombe: Vincenzo Depalo, Angelo Depalma e Vittorio Rizzo; al Tamburello, percussioni, triangolo e campana : Nicola Defronzo, Antonio Depalo, Clara Cortese, Claudia ed Ester Lagrasta e Antonio Lasorsa; Vito Sante Labellarte alla Chitarra e all'Ocarina : Tommaso Depalma.