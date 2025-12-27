Santa Allegrezza in piazza. <span>Foto Marco Caravella</span>
Santa Allegrezza in piazza. Foto Marco Caravella
Vita di città

Grande successo per la Santa Allegrezza nelle strade di Giovinazzo

Il nostro sunto al termine di cinque intensi appuntamenti

Giovinazzo - sabato 27 dicembre 2025 12.38
L'edizione del Natale 2025 della Santa Allegrezza Itinerante, modalità di esecuzione dell'antico canto natalizio ospitata nelle piazze e per le strade dei quartieri, attraverso i principi della condivisione e dell'aggregazione, non si è potuta concludere nella serata di martedì 23 dicembre a causa delle avverse condizioni meteo. Il giro previsto per l'ultimo incontro avrebbe impegnato i soci della Pro Loco, i componenti della Confraternita S. Maria di Costantinopoli, i fedeli e i sacerdoti della Concattedrale S. Maria Assunta, in quanto il momento cantato avrebbe coinvolto la Concattedrale, il suo amministratore Padre Francesco Depalo e Padre Pasquale Rago.

Grazie all'idea nata a quattro mani dai due organisti parrocchiali Nicola Defronzo e Alberto Fiorentino e alla partecipazione dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" è stata condivisa un'esperienza di fede mista ad antica tradizione attraverso il canto effettuato in forma collettiva. La serata avrebbe permesso ai partecipanti di incontrare le signore residenti nel centro storico, com'è accaduto nelle passate edizioni, lì a offrire dolci bontà poste nei loro cestini a simboleggiare la strofa "Ue la patron,Ue la patron, Isc u canistr de le cos bon" in cui il suono del dialetto incide tanto nel testo del canto e riporta indietro al passato della nostra città, Giovinazzo.

Abbiamo sentito Nicola Defronzo, uno dei due ideatori della fortunata iniziativa, ecco cosa ci ha detto.« Proprio ieri sera, con Alberto ( Alberto Fiorentino ndr), facevamo il punto della situazione e abbiamo notato che quest'anno c'è stata più partecipazione popolare. Anche da parte dell'orchestra di fiati Filippo Cortese c'è stata la massima collaborazione. Siamo solamente dispiaciuti di non aver cantato per le vie del centro storico, in quanto avevamo diverse tappe da seguire : Chiesa di Costantinopoli, Cattedrale ai piedi della Madonna di Corsignano, il presepe artistico di Vincenzo Marzella e per finire il passaggio dalla famiglia Capasso in via Madonna degli Angeli, dove la signora Melina ci aspettava con le sue dolci bontà. Per terminare in bellezza, in Piazza Vittorio Emanuele II, il gruppo della Santa Allegrezza Itinerante avrebbe accolto con musica e canto la discesa di Babbo Natale da Palazzo di Città. Insomma, c'erano tutte le premesse per una grande serata finale. Purtroppo, la pioggia ha rovinato tutto.

Colgo l'occasione, anche in nome di Alberto Fiorentino di ringraziare tutta la comunità cittadina, i parroci e i musicisti per la partecipazione e per la collaborazione. A tutti rivolgiamo gli Auguri di Buon Natale e di Buone Feste, grazie allo spazio a noi concesso da Giovinazzo Viva», ha concluso Nicola Defronzo.

I musicisti che hanno suonato nelle serate in cui il canto della Santa Allegrezza Itinerante ha girato nella nostra cittadina sono: Alberto Fiorentino e Felice Bologna alla Fisarmonica; Raffaele Cortese, Tommaso Giangregorio, Serena Aiello e Saverio Petrosillo al Clarinetto ; al Flauto traverso : Nicola Bevilacqua; Vincenzo Ignomiriello al Sassofono; al Sax contralto: Michele Marzella e Antonio De Candia; Francesco Balacco e Francesco Rizzo al Flicorno Baritono ; al Corno : Domenico Balacco; alle Trombe: Vincenzo Depalo, Angelo Depalma e Vittorio Rizzo; al Tamburello, percussioni, triangolo e campana : Nicola Defronzo, Antonio Depalo, Clara Cortese, Claudia ed Ester Lagrasta e Antonio Lasorsa; Vito Sante Labellarte alla Chitarra e all'Ocarina : Tommaso Depalma.
  • Santa Allegrezza
Affidamento della Festa di Sant'Antonio Abate, i dubbi del Partito Democratico Giovinazzo
27 dicembre 2025 Affidamento della Festa di Sant'Antonio Abate, i dubbi del Partito Democratico Giovinazzo
Arriva a Giovinazzo l'Oltre Lirica Music Festival: il programma
27 dicembre 2025 Arriva a Giovinazzo l'Oltre Lirica Music Festival: il programma
Altri contenuti a tema
Tutti in piazza con la Santa Allegrezza Tutti in piazza con la Santa Allegrezza E stasera c'è l'ultimo appuntamento con partenza da piazza Umberto I
La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO Martedì 23 dicembre ultimo appuntamento
La "Santa Allegrezza" nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità La "Santa Allegrezza" nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità Ieri il secondo appuntamento con il tour per le parrocchie e le strade cittadine. Stasera si replica ancora a San Giuseppe
La Santa Allegrezza nella parrocchia Immacolata La Santa Allegrezza nella parrocchia Immacolata Il 17 e 18 dicembre secondo e terzo appuntamento con le comunità di fedeli e con chi vorrà unirsi
La "Santa Allegrezza" torna per le vie di Giovinazzo: il programma La "Santa Allegrezza" torna per le vie di Giovinazzo: il programma Si inizia il 16 dicembre dal quartiere Immacolata
"Santa Allegrezza", chiusura in bellezza con la parrocchia San Giuseppe - FOTO "Santa Allegrezza", chiusura in bellezza con la parrocchia San Giuseppe - FOTO Il 23 dicembre una nuova sorpresa prima del Santo Natale
Santa Allegrezza, ieri la festa di San Domenico. Stasera tocca a San Giuseppe Chiesa locale Santa Allegrezza, ieri la festa di San Domenico. Stasera tocca a San Giuseppe Le parrocchie cittadine si stanno alternando per cinque serate di sana aggregazione
Che festa per le strade di Giovinazzo con la Santa Allegrezza Attualità Che festa per le strade di Giovinazzo con la Santa Allegrezza Ieri sera toccava alla parrocchia Concattedrale
Luci, colori ed un piccolo spettacolo: in via Tenente Piscitelli la nascita di Gesù Bambino è davvero speciale
27 dicembre 2025 Luci, colori ed un piccolo spettacolo: in via Tenente Piscitelli la nascita di Gesù Bambino è davvero speciale
Riqualificazione ex Marmi Barbone, Consiglio di Stato annulla giudizio regionale di incompatibilità ambientale
26 dicembre 2025 Riqualificazione ex Marmi Barbone, Consiglio di Stato annulla giudizio regionale di incompatibilità ambientale
Il 27 dicembre c'è il Consiglio comunale di Giovinazzo
26 dicembre 2025 Il 27 dicembre c'è il Consiglio comunale di Giovinazzo
Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro
26 dicembre 2025 Marcello Veneziani chiude il 2025 delle Vecchie Segherie Mastrototaro
Natale, Coldiretti Puglia: «180 euro a Famiglia; +13% di spesa per tavola tra pesce e dolci»
26 dicembre 2025 Natale, Coldiretti Puglia: «180 euro a Famiglia; +13% di spesa per tavola tra pesce e dolci»
Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
25 dicembre 2025 Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
Chiusura degli uffici di Curia nel periodo delle festività natalizie
25 dicembre 2025 Chiusura degli uffici di Curia nel periodo delle festività natalizie
Gli orari delle Veglie di Natale nelle parrocchie di Giovinazzo
24 dicembre 2025 Gli orari delle Veglie di Natale nelle parrocchie di Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.