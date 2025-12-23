Tutti in piazza con la Santa Allegrezza

Che Natale sarebbe a Giovinazzo senza laMancherebbe evidentemente un pezzo fondamentale della tradizione cristiana locale e lo sanno bene i tanti fedeli della parrocchia San Domenico e di altri quartieri della città che ieri sera, 22 dicembre, hanno partecipato al quarto appuntamento con la Santa Allegrezza itinerante.Questa volta è toccato alla parrocchia San Domenico guidata da don Antonio Picca fare gli onori di casa. In Piazza Vittorio Emanuele II e nelle strade del centro cittadino si è dipanato un corteo in musica festoso. A guidarlo gli ideatori del progetto che sta coinvolgendo le parrocchie,accompagnati da alcuni musicisti dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" hanno allietato i passanti, celebrando l'essenza del Natale, ovvero lo stare insieme per celebrare la nascita del Dio che si fa Bambino, ultimo fra gli ultimi (nella foto di Marco Caravella il saluto finale sotto l'Albero allestito da I Monelli per Megamark). E c'è anche chi è arrivato da Bari appositamente per vivere questa tradizione tutta giovinazzese.Questa sera, 23 dicembre, il gran finale di questo tour nella tradizione giovinazzese, con l'ausilio della Pro Loco di Giovinazzo e della parrocchia di Santa Maria Assunta guidata dall'amministratore padre Francesco Depalo. Si parte alle 19.30 da piazza Umberto I e si gira per il centro storico, prima del rientro in piazza Vittorio Emanuele II. Se la musica è un modo sublime di pregare, laè la giusta connessione tra tradizione popolare e fede che è giusto tramandare di generazione in generazione, buon antidoto alla secolarizzazione ateista.