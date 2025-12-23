Santa Allegrezza in piazza. <span>Foto Marco Caravella</span>
Santa Allegrezza in piazza. Foto Marco Caravella
Vita di città

Tutti in piazza con la Santa Allegrezza

E stasera c'è l'ultimo appuntamento con partenza da piazza Umberto I

Giovinazzo - martedì 23 dicembre 2025 10.00
Che Natale sarebbe a Giovinazzo senza la Santa Allegrezza?
Mancherebbe evidentemente un pezzo fondamentale della tradizione cristiana locale e lo sanno bene i tanti fedeli della parrocchia San Domenico e di altri quartieri della città che ieri sera, 22 dicembre, hanno partecipato al quarto appuntamento con la Santa Allegrezza itinerante.

Questa volta è toccato alla parrocchia San Domenico guidata da don Antonio Picca fare gli onori di casa. In Piazza Vittorio Emanuele II e nelle strade del centro cittadino si è dipanato un corteo in musica festoso. A guidarlo gli ideatori del progetto che sta coinvolgendo le parrocchie, Alberto Fiorentino alla fisarmonica e Nicola Defronzo al tamburello, accompagnati da alcuni musicisti dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" hanno allietato i passanti, celebrando l'essenza del Natale, ovvero lo stare insieme per celebrare la nascita del Dio che si fa Bambino, ultimo fra gli ultimi (nella foto di Marco Caravella il saluto finale sotto l'Albero allestito da I Monelli per Megamark). E c'è anche chi è arrivato da Bari appositamente per vivere questa tradizione tutta giovinazzese.

Questa sera, 23 dicembre, il gran finale di questo tour nella tradizione giovinazzese, con l'ausilio della Pro Loco di Giovinazzo e della parrocchia di Santa Maria Assunta guidata dall'amministratore padre Francesco Depalo. Si parte alle 19.30 da piazza Umberto I e si gira per il centro storico, prima del rientro in piazza Vittorio Emanuele II. Se la musica è un modo sublime di pregare, la Santa Allegrezza è la giusta connessione tra tradizione popolare e fede che è giusto tramandare di generazione in generazione, buon antidoto alla secolarizzazione ateista.
  • Santa Allegrezza
«Per dovere di verità», parla Angelo Depalma
23 dicembre 2025 «Per dovere di verità», parla Angelo Depalma
"A Natale non state da soli, state con noi ", adesione di molti ristoranti di Giovinazzo
23 dicembre 2025 "A Natale non state da soli, state con noi", adesione di molti ristoranti di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO Martedì 23 dicembre ultimo appuntamento
La "Santa Allegrezza" nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità La "Santa Allegrezza" nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità Ieri il secondo appuntamento con il tour per le parrocchie e le strade cittadine. Stasera si replica ancora a San Giuseppe
La Santa Allegrezza nella parrocchia Immacolata La Santa Allegrezza nella parrocchia Immacolata Il 17 e 18 dicembre secondo e terzo appuntamento con le comunità di fedeli e con chi vorrà unirsi
La "Santa Allegrezza" torna per le vie di Giovinazzo: il programma La "Santa Allegrezza" torna per le vie di Giovinazzo: il programma Si inizia il 16 dicembre dal quartiere Immacolata
"Santa Allegrezza", chiusura in bellezza con la parrocchia San Giuseppe - FOTO "Santa Allegrezza", chiusura in bellezza con la parrocchia San Giuseppe - FOTO Il 23 dicembre una nuova sorpresa prima del Santo Natale
Santa Allegrezza, ieri la festa di San Domenico. Stasera tocca a San Giuseppe Chiesa locale Santa Allegrezza, ieri la festa di San Domenico. Stasera tocca a San Giuseppe Le parrocchie cittadine si stanno alternando per cinque serate di sana aggregazione
Che festa per le strade di Giovinazzo con la Santa Allegrezza Attualità Che festa per le strade di Giovinazzo con la Santa Allegrezza Ieri sera toccava alla parrocchia Concattedrale
La Santa Allegrezza per le strade di Giovinazzo: il programma La Santa Allegrezza per le strade di Giovinazzo: il programma Ad animare le vie cittadine saranno le parrocchie
Torna a Giovinazzo l' "Oltre Lirica Music Festival ": il programma
23 dicembre 2025 Torna a Giovinazzo l'"Oltre Lirica Music Festival": il programma
Festività natalizie, monsignor Cornacchia in Cattedrale a Giovinazzo il 6 gennaio
23 dicembre 2025 Festività natalizie, monsignor Cornacchia in Cattedrale a Giovinazzo il 6 gennaio
Piano Urbanistico Generale di Giovinazzo approvato dalla Regione Puglia
22 dicembre 2025 Piano Urbanistico Generale di Giovinazzo approvato dalla Regione Puglia
PVA su Sollecito: «Come nascondere i problemi e falsare la realtà»
22 dicembre 2025 PVA su Sollecito: «Come nascondere i problemi e falsare la realtà»
Terremoto nell'AFP Giovinazzo
22 dicembre 2025 Terremoto nell'AFP Giovinazzo
A Giovinazzo Babbo Natale è arrivato dal mare - VIDEO e FOTO
22 dicembre 2025 A Giovinazzo Babbo Natale è arrivato dal mare - VIDEO e FOTO
Natale al Centro, gli appuntamenti a Giovinazzo dal 22 al 24 dicembre
22 dicembre 2025 Natale al Centro, gli appuntamenti a Giovinazzo dal 22 al 24 dicembre
Natale in musica per l'I.C. "Bosco-Buonarroti "
22 dicembre 2025 Natale in musica per l'I.C. "Bosco-Buonarroti"
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.