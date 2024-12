Santa Allegrezza, ieri la festa di San Domenico. Stasera tocca a San Giuseppe

Continuano a risuonare le note dellain tutta Giovinazzo. Dapprima nella periferia nord del quartiere Immacolata, poi per le strade del centro cittadino e del borgo antico ed infine questa sera, dalle 19.30, per le vie del popolare quartiere San Giuseppe.E sarà la parrocchia di via Dogali ad animare, pioggia permettendo, l'ultima serata tra quelle organizzate da Alberto Fiorentino e Nicola Defronzo in accordo con i sacerdoti, i volontari ed i fedeli delle parrocchie giovinazzesi.Questa sera il percorso dovrebbe prevedere, se il maltempo non insisterà sulla cittadina adriatica, il seguente itinerario: partenza dalla chiesetta detta del "Carminiello" in via Papa Giovanni XXIII. Poi la "Santa Allegrezza" sarà cantata dalla comunità parrocchiale in II Trav. via Bari, in via Jacobellis, su via Bisanzio Lupis, prima di transitare in via Toselli, via Andrea Daconto, via Napoli, via Firenze, via Toselli e via Marsala. Infine il rientro da via Papa Giovanni XXIII, via Rodogni sino in via Dogali. Chiunque si può unire per far festa e prepararsi al Natale nel modo più sobrio e divertente possibile.Nella foto in home la serata di ieri, affidata ai volontari di San Domenico, iniziata nei pressi della parrocchia di piazza Vittorio Emanuele II. Poi proseguita su via Cappuccini, corso Roma, piazza Garibaldi, la Villa Comunale "Palombella", con passaggi in via Sasso, via Gioia ed il ritorno in piazza Vittorio Emanuele II.