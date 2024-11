Giornata Mondiale del diabete, il 10 novembre screening a Giovinazzo

L'Associazione diabetici Giovinazzo organizza per domenica prossima, 10 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, uno screening gratuito e completo della popolazione per le patologie legate a questa malattia e ad altre.A coordinare il tutto, come accade ormai da diversi anni, il dott. Vito Fanelli, farmacista, anima dell'associazione locale. Con lui ci saranno la dott.ssa Rosanna Giusto, audioprotesista, ed il dottor Pasquale Fanelli, optometrista.Durante la mattinata, in Sala San Felice, dalle ore 8.30 e sino alle 13.00 saranno effettuati test sulla glicemia, per la misurazione della pressione arteriosa, dell'acuità visiva e l'audiometria tonale. "Hai il diabete? Tieni gli occhi aperti" è lo slogan utilizzato per lanciare questa giornata a cui tutta la popolazione è invitata.