Successo a Giovinazzo per la Giornata Mondiale del Diabete

Successo per la Giornata Mondiale del Diabete, celebrata a Giovinazzo grazie alla locale Associazione Diabetici ed in particolare al dottor Vito Fanelli.Ieri, domenica 12 novembre, in Sala San Felice screening effettuato su 94 persone per quanto riguarda la misurazione estemporanea della glicemia e della pressione arteriosa.«A 2 persone giovani - ci ha raccontato proprio Fanelli - con età inferiore ai 50 anni, è stata riscontrata una glicemia di circa 300 mg/dl e ad un'altra di 370, ma nessuno dei 3 sospettava di avere valori così alti. Abbiamo ripetuto i test, confermandoli e di conseguenza abbiamo consigliato loro di recarsi dal loro medico di medicina generale per una richiesta di "visita diabetologica urgente".Altri diabetici avevano problemi con glicemie anomale - ha continuato -, anche se già in terapia antidiabete; in quei casi ho consigliato di compilare un diario completo e di chiedere una visita diabetologica per rivedere la terapia. Diverse persone avevano valori pressori anomali, perciò i consigli sono stati simili ai precedenti», ha concluso.In 50 si sono sottoposti all'indagine dell'acuità visiva, grazie all'opera prestata dai professionisti Pasquale Fanelli e Marika di "Fanelli optometria", così come per gli esami audiometrici sono stati effettuati dai tecnici del "Centro acustico Lopriore"di Bitonto".Da Vito Fanelli sono arrivati infine i ringraziamenti per l'infermiera Angela Catino, un volto dolce e tanta professionalità a disposizione dei cittadini e delle cittadine che bene hanno interpretato questa Giornata, nonostante il maltempo. La prevenzione del diabete e di patologie ad esso legate è già metà della cura.