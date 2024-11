Prevenzione diabete, a Giovinazzo screening gratuiti

Anche quest'anno, come ormai da quasi 20 anni, per celebrare lache cade sempre il 14 novembre, a Giovinazzo ci sarà lo screening gratuito che riguarderà la misurazione della glicemia, della pressione arteriosa e le valutazioni che interessano due organi che possono essere colpiti per un diabete mal curato: gli occhi e l'apparato uditivo.Screening gratuiti, come anticipato dalla nostra giornata nei giorni scorsi, sono quindi previsti in Sala San Felice, dalle 8.30 alle 10.30.Ad attendere l'utenza ci saranno professionisti, quali il dr. Pasquale Fanelli, la dr.ssa Marika Martena e la dr.ssa Rosanna Giusto, grazie ai quali verranno eseguiti rispettivamente gli esami dell'acuità visiva e dell'audiometria tonale.Inoltre, saranno operativi il dr. Leonardo Campanile dell'ambulatorio di Chirurgia del Poliambulatorio di Giovinazzo e le infermiere Angela Catino e Margherita Fanelli, sotto il consueto coordinamento di, anima dell'locale ed organizzatore di questa ennesima giornata di prevenzione.«Tutta la popolazione, anche di città limitrofe - ha scritto sui social network lo stesso Fanelli -, è invitata a sottoporsi alla misurazione glicemica per rendersi consapevole del proprio stato di salute ed escludere una malattia che è fortemente invalidante, con personali complicazioni micro e macrocardiovascolari (cecità, sordità, amputazioni degli arti, ictus, infarto, ecc.) e che coinvolgerebbe tutto il nucleo familiare, sin da un'età ancora giovanile. Tutto ciò perché, attraverso un'attenta prevenzione, il diabete è curabile».