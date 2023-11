A Giovinazzo la Giornata della prevenzione del diabete

L'Associazione Diabetici Giovinazzo, in occasione della, organizza per domani, domenica 12 novembre, screening gratuiti in Sala San Felice.sarà possibile effettuare analisi della glicemia, della pressione arteriosa, del colesterolo totale, dell'acuità visiva, la Griglia di Amsler e test di audiometria tonale.Effettuare questi test può aiutare a prevenire il diabete ed altre patologie che possono essere subdole, compromettendo di fatto la vita del paziente. Un'occasione da non perdere, con esperti a disposizione per ogni chiarimento in materia.