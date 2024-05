Steatosi epatica, screening gratuiti a Giovinazzo

Domenica 16 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, ci sarà un altro appuntamento del programma di screening gratuiti all'interno la Sala San Felice di Giovinazzo, organizzata e curata dal dott. Vito Fanelli.Questa volta tocca alla valutazione ecografica del fegato per escludere lacomunemente chiamata fegato grasso, spesso sottovalutata, ma che riveste un ruolo importante della nostra vita, perché può evolvere in cirrosi e, infine, in un tumore dall'esito fatale.Il questionario da somministrare e le ecografie saranno condotti dall'equipe della Clinica Medica "A. Murri" del Policlinico di Bari, diretta dal, che sarà presente durante tutta la mattinata, insieme al. Entrambi seguiranno le valutazioni con la diagnosi delle tante persone che si saranno prenotate.Le persone a rischio di essere affette dal fegato grasso e precisamente i diabetici, gli obesi, chi ha familiarità, avranno la precedenza e l'esame verrà eseguito solo a fronte di una prenotazione al numero telefonico 348 4650356.L'alimentazione ricca di zuccheri, di grassi e di alcool, favorisce la malattia nei soggetti con le patologie citate.Come sempre, questi screening gratuiti condotti da circa 20 anni, con lo slogan coniato dallo stesso Dr. Fanelli, "La salute prima di tutto", avvalendosi delle più qualificate professionalità mediche, hanno una finalità di prevenzione per migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di arginare in piccola parte le carenze della nostra Sanità pubblica.