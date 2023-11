La Pro Loco Giovinazzo ricorda la figura di Francesco Fiorentino

L'Associazione Pro Loco APS di Giovinazzo ha organizzato per venerdì 24 novembre la commemorazione del soldato Francesco Fiorentino, Medaglia d'Argento al Valor Militare per il suo estremo sacrificio nelle battaglie si Saati e Dogali del 26 gennaio 1887.L'evento è patrocinato dal comune di Giovinazzo e prevede alle ore 17.30 la deposizione di una corona d'alloro all'interno di Palazzo di Città. Poi, alle 18.00, nell'Auditorium Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II avrà luogo una conferenza in cui sarà ricordata la figura di Fiorentino, delineando il quadro storico in cui avvennero le battaglie.I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco, Michele Sollecito, e dall'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli. I relatori saranno il Gen. Michele Catalano dell'Esercito Italiano e Mario Salvitti, storico.L'ingresso è libero.