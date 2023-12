La Parrocchia Sant'Agostino fa "rumore" per il nuovo Campo "Marconi" - FOTO

Parrocchia Sant'Agostino in festa per l'inaugurazione del nuovoche sarà intitolato a don Michele Fiore. La cerimonia ufficiale è fissata per l'8 dicembre dopo la messa mattutina, ma ieri, domenica 3 dicembre, è iniziato il programma di eventi che porterà a quella inaugurazione.Un flash-mob con i bimbi e le bimbe dell'oratorio parrocchiale si è svolto dalle 11.00 tra il sagrato della parrocchia e la Villa Comunale, con esibizioni, balletti, canti e tanti fischietti per "far rumore", per far sentire quanto la comunità di Sant'Agostino sia viva. Il nuovo Campo "don Michele Fiore" riporterà in vita ricordi di un tempo e rianimerà ulteriormente una grande palestra di via che è l'oratorio.Soddisfatto il parroco, l'uomo che sta cercando di riportare al centro del quartiere quel luogo di aggregazione giovanile.Questa sera, alle 19.30, all'interno di Sant'Agostino, ci sarà una tavola rotonda sullo sport orientato al bene, dal titolo "Posso giocare con voi?". Interverrà il giornalista del Gruppo Norba, Michele Salomone, una delle voci storiche del Bari calcio.Con lui ci saranno la dott.ssa Loretta Gorgoglione, psicologa e psicoterapeuta, don Gianluca D'Amato, vicario parrocchiale della Concattedrale di San Michele Arcangelo di Terlizzi e portiere della nazionale sacerdoti, appassionatissimo di calcio ed innamorato del Bari, e Lucilèia Renner Minuzzo, calcettista del Bitonto calcio a 5 femminile, campione d'Italia in carica.