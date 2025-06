La lite degenera e spunta un coltello: 47enne finisce in ospedale

È successo questo pomeriggio in via dei Vetturini. Il ferito, portato al San Paolo, non è grave: se la caverà in 10 giorni

Prima un litigio, un confronto a muso duro, e poi un accoltellamento, con, di Giovinazzo, portato in ospedale. L'aggressore l'avrebbe raggiunto all'esterno della propria officina, per discutere, poi tutto sarebbe degenerato con un coltello, estratto da uno dei protagonisti del fatto e con l'altro rimasto ferito.L'episodio, che ha contorni ancora poco chiari, è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via dei Vetturini. Quel che è certo è che, di professione meccanico, è stato raggiunto da un uomo dopo le ore 15.00. Un chiarimento fra due uomini con un epilogo inatteso. In un momento di tensione, infatti, è stata tirata fuori una lama che ha raggiunto al petto la vittima, incensurata, mentre l'aggressore si è precipitosamente dato alla fuga a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.L'uomo ferito, soccorso da un'ambulanza e un'automedica dele condotto al pronto soccorso dell'ospedale, è stato medicato dal personale della struttura (i medici hanno riscontrato una ferita al petto, nulla di grave fortunatamente) e nel giro di poche ore dimesso con una prognosi di. Il caso, intanto, è passato nelle mani dei, che, dopo essere arrivati sul posto, dopo la segnalazione alla centrale operativa del, hanno avviato le indagini.Sulla vicenda procedono dunque i militari dellacittadina i quali, dopo avere ascoltato il 47enne in caserma (sarà preziosa la testimonianza della stessa vittima), stanno cercando preziosi dettagli, anche dalla visione dei filmati di videosorveglianza, per risalire al responsabile e per chiarire le ragioni dell'accaduto.