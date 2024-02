17enne picchiato dopo un inseguimento. «Ti faccio fare la fine di quell'altro»

Forse un battibecco stradale, da racchiudere nell'alveo di una mancata precedenza, ha scatenato la seconda aggressione in meno di una settimana a Giovinazzo: il fatto, il secondo in quattro giorni, è avvenuto giovedì nel rione 167, dove unè stato malmenato e minacciato: «Ti faccio fare la stessa fine di quell'altro».Le scintille, secondo il racconto del minore, residente in città e che in sella al suopercorreva via Devenuto, sono iniziate alle ore 20.30, quando il conducente di una, proveniente da via delle Filatrici, non avrebbe rispettato lo stop. Solo che, invece di risolvere il problema della mancata precedenza a parole - indipendentemente da quelle che potessero essere le ragioni dell'uno e dell'altro - si è arrivati ad un lungo inseguimento durato sino in via degli Artieri.Qui, sempre secondo la versione della vittima, l'auto gli avrebbe tagliato la strada, causandone la rovinosa caduta al suolo. La tensione è subito salita alle stelle: il conducente sarebbe sceso e da qui l'aggressione: in uno scatto di rabbia, infatti, avrebbe iniziato a colpirlo con, in parte attutiti dal casco. Un vile pestaggio. Prima di scappare, infine, avrebbe detto: «Ti faccio fare la stessa fine di quell'altro». Un riferimento alla violenza di piazza Vittorio Emanuele II.Il 17enne, soccorso da un conoscente che passava di lì per caso, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale: guarirà in 7 giorni. Del fatto sono stati informati idellaa cui è stata presentata la denuncia. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza della zona.