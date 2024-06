Azzannata dal rottweiler e dilaniata al braccio: donna al Policlinico

Aggredita, azzannata e ferita ad un braccio dal cane di un'altra persona, forse al culmine di un diverbio fra i proprietari di due amici a quattro zampe: versa in gravi condizioni una donna, di Giovinazzo, che nel pomeriggio di giovedì, in circostanze ancora da chiarire, s'è vista attaccata dall'animale, un esemplare diL'episodio è avvenuto in piazzale D'Acquisto. Stando ai fatti, la vittima, che era con il suo cane, in circostanze ancora da chiarire, si è vista attaccata dal rottweiler, nonostante fosse al guinzaglio. Al momento dell'accaduto era presente lo stesso proprietario del cane. Le strazianti urla della donna hanno attirato le attenzioni di passanti, che hanno chiamato i soccorsi, e idella, che sorge a qualche decina di metri dall'area in cui si è consumato l'accaduto.All'arrivo sul posto, i soccorritori delsi sono trovati davanti agli occhi la donna ferita al braccio destro, completamente dilaniato dai morsi del cane. I sanitari, che hanno constatato le condizioni della donna, apparse subito molto gravi, l'hanno trasportata in codice rosso, a bordo della propria ambulanza, al vicino pronto soccorso dell'ospedale. Giunta nel nosocomio, e giudicata guaribile in, la donna è stata trasportata alQui, ricoverata nel reparto di, resta monitorata in condizioni gravi, ma stabili. Presto, si spera, farà ritorno a casa, mentre sull'episodio, stanno cercando di far chiarezza i militari. Intanto i residenti​, ​«in un'area divenuta una pista di auto, moto e una zona di sgambamento per cani», chiedono più controlli.