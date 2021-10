Non vi saranno altre indagini, nè alcun ulteriore procedimento giudiziario a carico di unadel posto, in merito all'aggressione di una maestra. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari,, accogliendo la richiesta d'archiviazione dell'inchiesta avanzata dallaI fatti risalgono al 12 giugno 2018, quando un testimone oculare giurò di aver visto la, nessun precedente, fedina penale immacolata, mentre danneggiava l'autovettura, parcheggiata sulla pubblica via, in uso ad un'insegnante dell'istituto comprensivo. Lo stesso testimone puntò l'indice nei confronti della donna, accusata di danneggiamento, anche durante il riconoscimento fotografico svolto durante le indagini espletate daidellaAdesso, dopo oltre 3 anni, si può dire: la 40enne non deve finire sotto processo perché, nella richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, lo stesso ha rilevato che. Inoltre secondo il gip «il massimo edittale della pena detentiva non supera i 5 anni», mentre «il comportamento dell'indagata non risulta abituale», la cui «condotta - ha messo nero su bianco il giudice di Bari - non ha arrecato offese a terzi».Con l'archiviazione ha prevalso dunque la linea evidenziata dal pubblico ministero secondo il quale il fatto, seppur accaduto, non è previsto dalla legge come reato. Dopo alcuni giorni è arrivato il verdetto del, che ha chiuso la vicenda. Per la donna, difesa dall'avvocato, si è trattato della fine di un incubo.