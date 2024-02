40enne picchiato, lite stradale e inseguimento da Bitonto a Giovinazzo

C'è un banale alterco stradale, scaturito per futili motivi a Bitonto, alla base di un episodio di violenza avvenuto a Giovinazzo dopo l'inseguimento degenerato con un'aggressione nei confronti di un. La versione, l'unica sinora raccolta in via ufficiosa dagli investigatori, rimanda ad un diverbio per questioni di viabilità.L'episodio è avvenuto ieri, alle ore 20.00, in via Lazzati, a Bitonto, quando il conducente di uno scooter avrebbe tagliato la strada ad una. Da qui uno scambio di parole. Sembrava finita lì, invece era tutto appena iniziato. Ne è nato un inseguimento fra il centauro, spalleggiato da tre amici su una, e l'auto con a bordo un'intera famiglia. Dalla periferia della città dell'olio sino a Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, dove i quattro hanno poi intercettato la vettura.A quel punto i quattro, dopo aver sfondato il parabrezza del veicolo, hanno colpito a ripetizione, con calci e pugni (anche in testa), uno degli occupanti dell'auto, di. Una violenza cieca, una aggressione in piena regola, tra le urla per lo spavento, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, fino all'intervento di due agenti della, già in zona, che, a fatica, sono riusciti a sedare gli animi. Gli aggressori, invece, sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.Il ferito, soccorso da un'ambulanzaè stato portato al: ha riportato un trauma cranico facciale. Sul posto sono intervenuti idellaal vaglio, oltre alla versione del ferito, anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza che potrebbero fornire importanti tasselli investigativi.