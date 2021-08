​«Indignazione e rabbia per l'aggressione ai danni di un agente della Polizia Locale di Giovinazzo».La parlamentare del, eletta nel collegio della Camera che comprende anche Giovinazzo, ha espresso indignazione e rabbia per un episodio grave di microcriminalità che ha coinvolto un agente la scorsa settimana.«Credo che oltre alla denuncia a piede libero per i reati di oltraggio, sporta nei confronti dei soggetti responsabili, si debba passare a contrastare concretamente il fenomeno della microcriminalità, riconoscendo e potenziando il corpo della Polizia Locale che in quanto di prossimità è evidentemente sempre esposto a rischi di aggressione e violenza», si legge in una nota scritta.«La criminalità giovanile figura tra le problematiche che destano maggiore preoccupazione a livello sociale.I dati nazionali confermerebbero una situazione che si avvicina pericolosamente ad una vera e propria emergenza, ragione per cui è necessario affrontare e analizzare in profondità il fenomeno, individuandone le cause. Solo così sarà possibile adottare soluzioni e azioni efficaci che possano riuscire a prevenire, arginare e combattere il dilagare ulteriore del fenomeno. A tale riguardo - ha continuato - è universalmente riconosciuto come fondamentale nell'ottica di un'attività preventiva il ruolo delle famiglie e del comparto scolastico da una parte, della polizia locale dall'altra. Con riferimento a quest'ultimo aspetto ho ribadito, in più occasioni, in sede parlamentare quanto importanti fossero le funzioni svolte sul territorio dalla polizia locale e mi sono spesa più volte a favore di una riforma normativa del comparto ferma al 1986. Il ruolo che un operatore di Polizia è richiamato a ricoprire tutti i giorni è fondamentale, perché deve tutelare la sicurezza della cittadinanza degli spazi pubblici delle città e del territorio di propria competenza», ha sottolineato la Deputata pentastellata.«Dopo episodi come quello accaduto a Giovinazzo - al momento ben gestito dall'ottimo lavoro di presidio straordinario svolto anche dai carabinieri -, ha concluso Francesca Galizia.Intanto resta una sola denuncia a carico di un 20enne di Bitonto, identificato come appartenente al branco. Nomi e volti degli altri per ora sono sconosciuti, ma l'attività delle forze dell'ordine si è fatta intensa e presto ci potrebbero essere novità.