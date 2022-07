25enne picchiato da due ragazzi. C'è l'ipotesi di un alterco stradale dietro una lite sfociata in pestaggio subito da un giovane del posto. L'episodio s'è consumato venerdì, alle ore 23.00: il, al volante della suain via Bari, si è visto tagliare la strada da «una Lancia Delta o una Lancia Ypsilon di colore nero».C'è stato uno scambio di gesti. Sembrava un litigio come tanti altri, per futili motivi. Con la differenza che dalle parole. Insulti, spintoni e infine l'aggressione di due individui, a detta del 25enne. Il diverbio si è trascinato in via Settembrini dove i due l'avrebbero colpito con calci e pugni in più punti del corpo, provocandogli la lussazione della spalla sinistra e traumi. Soccorso, il 25enne è stato accompagnato al. Ne avrà perSul luogo dell'accaduto sono giunti iper cercare di identificare i due coinvolti, dei quali, almeno per il momento, non vi è traccia. I militari, che hanno sentito il 25enne, stanno procedendo all'acquisizione dei filmati delle telecamere. Quello che emerge, però, spinge gli inquirenti a ipotizzare che dietro il brutale pestaggio ci sia una banale lite scaturita tra i due aggressori e la vittima per motivi legati alla viabilità., ad esempio.La vittima è finita a terra, mentre i due aggressori sono stati visti risalire in auto e allontanarsi in via Bari. Ma adesso importanti sviluppi alle indagini potrebbero arrivare dalle immagini della videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di individuare il veicolo con a bordo i due e riuscire a