La Fondazione Defeo-Trapani si aggiudica bando regionale per area ceduta dal Comune di Giovinazzo

L'Amministrazione comunale di Giovinazzo apprende con soddisfazione la notizia del finanziamento pubblico a fondo perduto ottenuto dallaSi tratta di una misura della Regione Puglia, rientrante nel bandoindetto dal Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio, per la valorizzazione dei luoghi d'arte e della produzione culturale e creativa.È stato lo stesso Comune di Giovinazzo, infatti, con atto di Giunta del 20/12/2019, ad aver accolto favorevolmente la proposta presentata dalla Fondazione Gioacchino Defeo e Teresa Trapani e a concedere, a titolo gratuito, un'area comunale di circa 1.500 mq, nello specifico maglia d1-3.Ora, con l'aggiudicazione del bando, la Fondazione potrà procedere alla rigenerazione di quell'area e alla realizzazione di uno spazio all'aperto per iniziative di spettacolo dal vivo e numerose attività per famiglie e bambini.«Grazie a questa sinergia tra pubblico e privato, sarà possibile riqualificare l'intera superficie e garantire la fruibilità degli spazi per finalità pubbliche e incentivare lo sviluppo di attività culturali - è il commento del sindaco,-. Un plauso quindi all'iniziativa dei privati che, prima con l'Odeion, spazio teatrale attiguo all'area interessata dal finanziamento, e dopo con questa concessione, si impegnano nella creazione di contenitori e contenuti culturali per la città di Giovinazzo. Mai, come in questo momento, c'è bisogno di immaginare e pensare un futuro diverso da una realtà difficilissima con la quale stiamo facendo i conti. Avere lo sguardo lungo ci farà trovare pronti per ripartire con un nuovo entusiasmo, decisamente più consapevole e più forte».«L'Amministrazione, avendo espresso una chiara volontà di investire in rigenerazione urbana e cultura, ritiene questo intervento un segnale di grandissima importanza, soprattutto in questo momento così difficile, che vede invece la manifestazione di una vitalità e una voglia di investimenti e di futuro molto confortante nella prospettiva di una città post-COVID"- dichiarano gli assessori alla Cultura,, e al Patrimonio e Decoro Urbano,-. Questi spazi, infatti, possono diventare veri e propri "attivatori" di sviluppo culturale, sociale ed economico, in una rinnovata e virtuosa alleanza tra pubblico e privato».