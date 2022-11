La Festa della Musica funziona anche nella versione invernale

3 foto Festa della Musica - winter edition

Pieno di consensi e di pubblico anche per la versione autunno-invernale della, andata in scena all'interno dell'Auditorium dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo sabato 19 novembre.Protagonista del concertoformat ideato dal direttore artistico Tommaso Pappagallo e da Paolo Dinatale, ilformato da musicisti maturi quali Doni Antonelli (tromba), Peppino Mitolo (pianoforte), Carlo De Toma (chitarra e voce) e Sal Della Crociata (contrabbasso). A presentare la serata Rosalba Turturro.Pezzi della grande tradizione swing e jazz sono stati suonati con maestria, con un punto altissimo quando la voce di Louis Armstrong è stata riportata in vita da un convincente Carlo De Toma, conquistando il folto pubblico presente tra cui l'assessore Alfonso Arbore, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il quale ha sottolineato lo spessore di una iniziativa che prende sempre più quota e che si va caratterizzando, nella sua versione della bella stagione, come uno degli eventi centrali dell'Estate Giovinazzese.«All'Auditorium IVE di Giovinazzo - ha commentato Nicola De Matteo, delegato metropolitano alla struttura - il sold out ha avuto il sapore ricco di preziosità di chi si è sentito in un luogo dove il tempo non aveva più potere grazie alle note di un jazz raffinato garantito dalla passione e dalla preparazione dei componenti del quartetto».Nelle foto di Nicola Volpicella alcuni momenti della serata.