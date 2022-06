Emozioni dall'alba a mezzanotte per la Festa della Musica a Giovinazzo

9 foto Festa della Musica 2022

L'antipasto era stato di quelli succulenti, che ti porti nel bagaglio dei ricordi di un'estate speciale. Un concerto all'alba, presso "Santi e Marinai", in località Trincea, dove si è esibita il Brass Ensemble "Il Cenacolo" di Bisceglie, nel concerto "All'alba la musica abbraccia il mare", sotto la direzione del M° Salvatore Barile.Laedizione 2022, è ritornata puntuale a Giovinazzo dopo gli anni pandemici con il titolo "Recovery Sound", organizzata dall'Accademia dei Pensieri e delle Culture del Mediterraneo, grazie al patrocinio del Mibact, della Città Metropolitana di Bari e del Comune.Poi alle 17.00 è stata, cuore del borgo antico, a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto (e noi siamo convinti che sia una cornice da sfruttare di più, molto suggestiva). Ben 12 le band che si sono esibite, scandite dalla voce dicon i loro stili e i loro suoni diversissimi, in una commistione appositamente creata dal direttore artisticoe dal presidente dell'Accademia,La 28ª edizione europea dellaha visto a Giovinazzo esibirsi i giovanissimi Drillz, poi Area 68, Demis De Giglio, Can and I wall, Pier, Tropico del Sud, Antica Barberia del Corso, Make Ruse, Box n°7, Nati stanchi, Denny Project ed infine la Tienamente Band.«Abbiamo avvertito l'esigenza, dopo due anni di pandemia, - aveva detto Tommaso Pappagallo, Direttore Artistico, alla vigilia della rassegna – di ricominciare con la musica dal vivo da parte dei tanti bravi artisti e appassionati. Per questo abbiamo voluto portare a Giovinazzo un format europeo che desse spazio e respiro a coloro che hanno a cuore quest'arte straordinaria. Del resto le tante iscrizioni pervenute ci hanno dato ragione».Il finale è stato di alto livello, grazie alla performance del chitarrista Cosimo "Zanna" Zannelli, virtuoso della chitarra elettrica, un pezzo di storia dei Litfiba. Una esibizione, la sua, che ha scaldato i cuori dei presenti e che ha rappresentato una degnissima conclusione di un format che in tanti auspicano si possa continuare a ripetere negli anni a venire.Giovinazzo riparte con i suoi eventi che attirano visitatori dal circondario. Riparte dalla musica, linguaggio universale.Sotto il nostro articolo una piccola galleria fotografica che racconta la rassegna.